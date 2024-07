Sant’Angelo, in vendita il locale deposito in via Petrelle

L’Amministrazione comunale di Serrara Fontana ha deciso di vendere un piccolo immobile a Sant’Angelo alla via Petrelle. Una iniziativa in ossequio alla normativa vigente, che prevede: «Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell’ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione». A marzo scorso la Giunta aveva approvato il Piano triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2024-2026 con relativo elenco. Il Consiglio comunale, a sua volta, aveva approvato la “Ricognizione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali”.

Tra i beni da alienare, figura il piccolo immobile di proprietà comunale in località Sant’Angelo in via Petrelle. Come disposto dalla Giunta, il responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca ha già provveduto ad incaricare il geom. Marcello Iacono di procedere al frazionamento della particella catastale e a una stima del più probabile valore di mercato dei beni da alienare. Il tecnico incarico ha trasmesso l’esito dell’aggiornamento censuario a seguito di frazionamento.

L’Amministrazione comunale guidata da Irene Iacono, al momento, ha deciso di procedere solo all’alienazione del piccolo locale deposito a Sant’Angelo, il cui valore di mercato è stato stimato in59.174,50 euro. In ossequio a quanto deliberato dalla Giunta, l’arch. Vacca ha avviato l’iter mediante avviso pubblico e aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta, ovvero il valore di mercato stimato. E’ stato infatti già pubblicato l’avviso d’asta pubblica, che si aprirà l’8 agosto alle ore 11:00, presso gli Uffici del Servizio Tecnico Comunale mediante offerte segrete.

Il bene da alienare viene così descritto: «Trattasi di un fabbricato baraccale destinato a deposito ubicato in località Sant’Angelo alla via Petrelle n. 30, accessibile dalla pubblica via a mezzo di un ingresso pedonale. Il piccolo fabbricato veniva realizzato con autorizzazione n. 12/80 che prevedeva l’istallazione di una baracca smontabile sul suolo comunale adiacente al ristorante “Emanuela”. Il fabbricato si sviluppa su un solo livello – piano terra – per la superfice lorda mq 21,50, superficie totale netta interna di 17 mq con altezza utile interna di m 2,70, al deposito è annessa piccola corte scoperta antistante e retrostante il fabbricato di superficie mq 17,80». Il prezzo a base d’asta come indicato ammonta a euro 59.174,50.

L’avviso precisa: «Lo stato di conservazione e delle finiture è scadente. Il fabbricato ricade: – P.T.P dell’isola d’Ischia: zona di protezione integrale P.I. – PUC adottato: zona B5 Impianti termali, piscine parchi e giardini balneari e ricreativi – PRG: zona A1 Centro Urbano di rilevante interesse ambientale». Ai sensi del regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, «l’occupante, ricorrendone le condizioni, potrà esercitare diritto di prelazione all’acquisto attraverso esplicita accettazione del prezzo del maggior offerente». Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del 7 agosto, mediante raccomandata A/R o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di una sola offerta valida.