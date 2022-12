Santanchè über alles!

Il dato più importante estraibile dalla visita di ieri ad Ischia del Ministro del Turismo Daniela Santanchè non è certo quello della campagna #ThisIsIschia, iniziativa senza dubbio lodevole ma che va giudicata non appena si conoscerà l’entità del budget messo in campo dall’Enit, per evitare che rimanga fine a sé stessa come già accaduto con #iloveischia e #ischiaismore.

Quel che più conta, a mio giudizio, si articola in due direzioni: il Decreto Ischia e il monito ai Sindaci!

Nel primo caso, l’impegno del Ministro a raccogliere alcuni degli appelli lanciati dai nostri primi cittadini nei loro interventi in quel del Regina Isabella rappresenterà la spina dorsale del rilancio della nostra Isola, a cominciare dall’attribuzione di risorse all’ottimo Commissario Legnini per indennizzare adeguatamente famiglie e imprese e dar vita in modo concreto ed efficace a quel processo di riordino, delocalizzazione e messa in sicurezza di tutto il territorio isolano, non solo Casamicciola e Lacco.

Ma è proprio il secondo l’argomento che mi ha lasciato più favorevolmente sorpreso: con un elegante ma sonoro “cazziatone”, la Santanchè ha spiegato ai cinque primi cittadini in carica e al commissario prefettizio di Casamicciola che in politica, come nella vita, da soli non si va da nessuna parte. E senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di avere sei diverse amministrazioni nella stessa isola, la necessità di fare squadra superando personalismi e campanili è un valore aggiunto indifferibile e irrinunciabile per ottenere i risultati di cui Ischia ha bisogno e che si auspica possa emergere sin dalla conferenza di servizi che con il nuovo anno sarà convocata al Ministero del Turismo.

Anche il riferimento all’assurda paralisi del distretto turistico dell’isola d’Ischia, creato nel 2013 e totalmente fermo ad allora, ha fatto ulteriormente riflettere i presenti che mai si sarebbero aspettati tante imbeccate e ramanzine messe insieme.

Ci voleva il primo ministro “con portafoglio” del turismo italiano, a metterci in riga? Magari…