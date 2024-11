Sanchez: “Un anticipo di Babbo Natale per il Portici”

Il pari raggiunto al 94° dal Portici contro il Real Forio sta stretto a Mister Sanchez. L’allenatore, dopo la gara di sabato al Calise terminata 1-1 non perde l’ironia e la solita calma e analizza la gara.

“C’è rammarico perché credo che i ragazzi abbiano giocato da grande squadra. Abbiamo avuto molte occasioni e dominato la gara. Loro hanno pareggiato nei minuti di recupero con un angolo regalato. È un grosso peccato, ma continuiamo avanti. Credo che abbiamo ottenuto un risultato importante contro una squadra forte e oggi il nostro Forio ha dimostrato di essere veramente forte in tutti gli aspetti”.

Il Forio ha avuto sette chiare occasioni da gol, ma oggi è mancata un po’ di precisione sottoporta, con poca lucidità negli ultimi passaggi e un po’ di sfortuna nel finale.

“Per noi è importante creare occasioni, ed è normale commettere errori. Purtroppo, negli ultimi minuti di recupero, con una palla che abbiamo messo fuori, non ci è stata restituita nonostante ci fosse un nostro giocatore a terra. Hanno rilanciato lungo e abbiamo anche concesso un angolo. Oggi eravamo in anticipo di Babbo Natale, ma va bene così. È un peccato perché ritengo che la vittoria fosse meritata. Abbiamo iniziato con una forte pressione e creato molte opportunità calcistiche. Non dobbiamo provare rammarico, ma piuttosto essere consapevoli che avremmo potuto gestire meglio la situazione. Guardiamo avanti: due giorni di riposo e poi ci prepariamo per un’altra gara complicata, quella di domenica prossima”.

Guardiamo alla prossima con la capolista Afragolese. Ci arrivate con cinque punti di distacco. Sente la pressione per la vittoria a tutti i costi

“Dobbiamo concentrarci sulle nostre prestazioni settimanali senza confrontarci con gli altri. È fondamentale mantenere l’umiltà e continuare a lavorare duramente, consapevoli del percorso importante che stiamo seguendo. Sono soddisfatto della squadra oggi; abbiamo offerto una prestazione di alto livello, probabilmente una delle migliori tra le tredici partite giocate in casa. Il pareggio ottenuto è stato immeritato, ma dobbiamo riconoscere il merito del Portici, che ha combattuto fino alla fine. Continuiamo a guardare avanti”.

Un Calise bellissimo. Anche oggi tanta gente ha sostenuto e applaudito il Forio

“Queste sono le iniziative positive che stanno avvenendo quest’anno a Forio e che è importante continuare per realizzare un buon campionato. Lo faremo, come dichiarato dal primo giorno di preparazione, e ci impegneremo a ottenere risultati significativi. Ora siamo tranquilli, riposeremo per due giorni per recuperare energie, scarichiamo la rabbia e analizzeremo il gol subito al 94º minuto e poi ci concentreremo sulla prossima partita”.

Chi non ha visto la partita potrebbe non capire quanto sia stato difficile trovare qualcuno che meritasse un voto inferiore al sette. Aniceto è stato il migliore in campo con una prestazione eccezionale, tutta corsa, e ha cercato anche il gol. Anche Mosca ha giocato molto bene. In sintesi, è stato davvero arduo trovare qualcuno che meritasse meno di sette…

“Il risultato odierno riflette positivamente il nostro operato. Dai voti, solo Mazzella uscirebbe senza voto. Siamo soddisfatti e ottimisti poiché abbiamo ottenuto un esito positivo. Questo risultato consolida la nostra serie positiva, ci motiva ulteriormente e rafforza la nostra fiducia nelle nostre capacità. Esprimo la mia gratitudine ai tifosi che sono venuti a sostenerci e a coloro che ci seguiranno sempre, riconoscendo che il loro supporto è una componente fondamentale per la nostra squadra e i nostri successi”.