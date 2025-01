Sanchez punta sul Real Forio: “Lotteremo per i primi posti, contro la Frocalcio vogliamo la vittoria”

Tre gare senza vittoria, il secondo posto che si è allontanato e l’aggancio delle avversarie concretizzato in classifica. Il Real Forio torna al Calise per affrontare la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza e attende la Frocalcio. I due pareggi consecutivi, quello con il Nola sull’isola e l’ultimo in trasferta a Quarto, hanno allontanato i turchi dalle prime due posizioni ma l’obiettivo è riprendere subito la marcia. “La settimana è andata benissimo, finalmente siamo tornati alla normalità dopo un po’ di tempo, anche perché, per chi non è abituato agli impegni ravvicinati, la situazione può diventare stressante dal punto di vista mentale.

Abbiamo superato questo nostro percorso, ora ci concentriamo sulla Frocalcio. Sarà una gara importantissima”, ha spiegato mister Carlo Sanchez durante la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro. I turchi rientrano nel fortino amico dopo la gara pareggiata sul campo del Quarto e il tecnico biancoverde ha chiesto riscatto: “Dobbiamo fare la nostra partita, riprendere il nostro cammino e ritrovare un risultato positivo. Quello di domenica è un punto importante contro una squadra che sta lottando per la salvezza, era agguerrita e affamata. Contro la Frocalcio faremo la nostra prestazione, giocheremo al Calise e dobbiamo fare tre punti per riprendere il nostro cammino. Pensiamo una gara alla volta e poi andiamo avanti”.

Il punto in casa biancoverde

Non sono state settimane semplici per il Real Forio che ha dovuto fare i conti con tanti impegni raccolti in pochissimi giorni e con l’influenza che ha colpito la squadra. Sanchez ha raccontato: “Ho allenato durante il periodo del Covid, ma non ho mai avuto problemi come l’ultima settimana che si è verificata qui a Forio. Realmente, e non mi piace piangermi addosso, ho avuto tutti i calciatori influenzati. Oggi è rientrato Mazzella. È stata una situazione che ha coinvolto l’intera squadra e anche lo staff. Ci sta, fa parte della stagione”.

Il tecnico ha rivelato cosa non ha funzionato nelle ultime partite: “Con il Nola abbiamo giocato con calciatori influenzati, la condizione è venuta un po’ a mancare. La prestazione contro il Nola è stata perfetta, stavamo bene in campo e abbiamo subito una rete evitabile al 92’. Abbiamo fatto un’ottima prova. Domenica con il Quarto non è stata una grande prestazione e sono stato il primo a dirlo. Alla base ci sono momenti in cui la squadra può non fornire grandissime partite, a causa dei pregi degli avversari e delle condizioni dell’organico. Il Quarto fa parte del passato. Con la Frocalcio si vedrà un altro Forio, dobbiamo fare un percorso importante per chiudere tra le prime cinque e lo faremo pienamente. Il 4 maggio avrete una soddisfazione e si farà un grande applauso a questo magnifico gruppo. In caso contrario, criticatemi. I fallimenti non li vedo bene. Se fallisco, probabilmente lascio il calcio”. Una rivelazione finale che si ricollega al lungo sfogo dell’allenatore durante la conferenza.

L’avversario

Per la Frocalcio c’è l’ambizione di risalire perché la classifica è di quelle preoccupanti. La compagine si ritrova quartultima, a pari merito con la Micri, e con 10 punti conquistati dopo ventuno partite. La salvezza diretta resta distante, ma ridurre il gap diventa importante per conservare la categoria attraverso i playout. Il girone di ritorno della Frocalcio si è aperto con una vittoria, un pareggio e due sconfitte; il bilancio in trasferta inoltre dice che i gialloblù hanno ottenuto appena quattro punti su trenta disponibili. Sanchez ha riferito: “Voglio vedere una squadra che ha voglia di divertirsi, pronta a giocare a calcio e a godersi l’applauso dei tifosi che ringrazio totalmente. L’affetto che ho notato qui è uno stimolo a fare bene. Affrontiamo una squadra giovane e che fa anche un buon calcio, allenata egregiamente. Sta lottando per la salvezza e verrà qui per fare la sua partita. Andremo in campo per tornare sui nostri standard”.

Sul momento che sta vivendo il Forio, il trainer biancoverde ha affermato: “Qualcuno ha iniziato a leggerci. Dobbiamo migliorare e lavorare, servono delle modifiche a quella che è la nostra idea di calcio in questo momento. Ma c’è bisogno di tranquillità. Questa squadra, se sta bene ed è concentrata, sa divertirsi. Non parlo di ridere e scherzare, ma di fatti compiuti. Abbiamo fatto 15 risultati utili consecutivi, non escludo la possibilità di fare un altro filotto così”.

I convocati

Sanchez ha perso ancora qualche pedina in vista del match, ma ha assicurato che non ci saranno grandi modifiche: “Stamattina ho perso Iacono in rifinitura. Oltre ad Arrulo e ad Acosta, che recupereranno nei prossimi giorni, gli altri ci saranno. Modulo? Non cambieremo. I sistemi di gioco non sono importanti, consideriamo maggiormente le caratteristiche dei calciatori. Il nostro modulo parte dalla linea a quattro dietro e confermeremo questa scelta. Ho la fortuna di lavorare con ragazzi forti e che mi mettono in difficoltà. In campo ci andranno i migliori undici, valuto tantissimo il lavoro settimanale perché considero l’intero gruppo titolare e sono tutti sullo stesso livello”. Sono 23 i calciatori convocati per la sfida alla Frocalcio. A dirigere l’incontro sarà Luca Pugliese della sezione di Frattamaggiore, coadiuvato da Antonio Capano di Napoli e da Andrea Rescigno di Nocera Inferiore.

La gara

Sabato 25 Gennaio 2025- ore 14.30

Stadio F. Calise – Forio

La terna arbitrale

Luca Pugliese, Frattamaggiore;

Antonio Capano, Napoli;

Andrea Rescigno, Nocera Inferiore

I convocati

Portieri: Pasero, Mazzella, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Pistola, Tedesco, Tomasin, Velotti

Centrocampisti: Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Marchionni, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Buono, Castagna, Cittadini, Serrano, Verde