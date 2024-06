San Pietro Apostolo e Madonna delle Grazie, i festeggiamenti a Ischia

Partono oggi con lo spettacolo “I mille colori di Napoli” e l’apertura della particolare mostra fotografica presso gli spazi parrocchiali, i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo e Madonna delle Grazie a Ischia, nell’omonima centralissima chiesa.

Tanti eventi e appuntamenti da non perdere, tra i tradizionali riti religiosi e le opportunità di incontro per giovani e meno giovani realizzate dall’attivissima comunità parrocchiale. Immancabili i momenti culinari e lo spettacolo pirotecnico in spiaggia del 29 giugno.

Tutte le info in locandina.

E per i curiosi, ecco una anteprima della mostra che sarà inaugurata oggi, 23 giugno!

Condividete con noi i vostri scatti dell’evento, con tag e hashtag, vi ricondivideremo nelle nostre gallery!