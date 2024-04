Roma: Presentata la stagione 2024 del format Tv PizzaGirls ©

Un programma che mette al centro donne che si sono fatte strada nel competitivo mondo della ristorazione e un prodotto iconico della cucina italiana.

“PizzaGirls”, in onda dal 6 aprile su Rai Italia, porterà in tutto il mondo il talento di 8 pizzaiole che, in 8 puntate da 45 minuti, racconteranno la loro storia, i segreti del mestiere e si cimenteranno nella sfida di creare una pizza da dedicare a una donna che ha lasciato un segno nella storia e rappresentato al meglio l’identità italiana all’estero. Il branded content “PizzaGirls”, oltre che su Rai Italia il sabato, si potrà seguire in streaming su RaiPlay nella sezione Rai Italy e vedere in replica su Rai Premium dal 20 aprile.

Protagoniste principali saranno le maestre di arte bianca: Roberta Esposito, Petra Antolini, Francesca Calvi, Concetta Esposito, Helga Liberto, Eleonora Orlando, Francesca Gerbasio e Federica Mignacca. Alla conduzione Angela Tuccia, coadiuvata dall’inviata Fabrizia Santarelli che insieme al Pizza Chef Alessandro Servidio svelerà i segreti di una pizza “home made”. Il tutto sempre facendo riferimento alle materie prime scelte tra le eccellenze del territorio italiano. Non mancheranno i consigli nutrizionali della biologa nutrizionista Alessandra Botta per coniugare salute e gusto.

Format ideato, prodotto e girato dal regista e produttore cinematografico Carlo Fumo, “PizzaGirls” in ogni puntata porterà all’attenzione del pubblico donne italiane che si sono distinte nel cinema, nella scienza, nello sport e nella cultura: Margherita Hack, Gina Lollobrigida, Rita Levi Montalcini, Bebe Vio, Mina, Alda Merini, Samantha Cristoforetti, Sophia Loren. Attraverso un piccolo quiz, si scoprirà l’identità del personaggio femminile e l’ingrediente speciale al quale è legato e che sarà protagonista della pizza che verrà realizzata in puntata. In uno studio dotato di vero forno a legna, le pizzaiole spiegheranno la loro tecnica ma anche il percorso che le ha portate a diventare imprenditrici, vincere premi e lavorare all’estero.

Gli autori di “PizzaGirls” sono: Carlo Fumo, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Sacha Lunatici e Maria Grazia Pignata. La mission tutta al femminile di “PizzaGirls” è pronta inoltre ad espandersi verso uno sviluppo sempre più cross-mediale grazie anche alla consulenza del professore di diritto dei media digitali Universitas Mercatorum di Roma Angelo Maietta.

PizzaGirls è una produzione Italian Movie Award, tutte le informazioni su www.pizzagirls.it