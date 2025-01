Riprendono ai lavori alla Riva Destra: riattivata la ZTL

Il Comune di Ischia ha emesso l’Ordinanza n. 3 dell’11 gennaio 2025 per regolare la ripresa dei lavori di manutenzione lungo Via Porto, la Riva Destra. Una decisione necessaria per regolamentare la gestione del traffico nella zona.

Dopo un’interruzione durante le festività natalizie, la ditta incaricata ha ripreso i lavori sulla banchina che dovranno dare un nuovo volto alla zona ed essere la soluzione all’annoso problema dell’acqua alta. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e con efficienza, il Comune ha disposto la riattivazione della ZTL (Zona a Traffico Limitato) in Via Porto dalle 7:00 alle 15:00, a partire dal 13 gennaio 2025. Questa regolamentazione resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Le misure includono deroghe per i residenti, fornitori e altre categorie autorizzate, che potranno accedere negli orari consentiti, nel rispetto delle ordinanze precedenti.