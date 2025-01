Riorganizzazione della Polizia Locale: nuove nomine al Comune di Serrara Fontana

Il Comune di Serrara Fontana ridefinisce la struttura del Servizio di Polizia Locale con nuove responsabilità e assegnazioni operative per ottimizzare il lavoro sul territorio. Con la Determina N. 7 del 28 gennaio 2025, l’amministrazione comunale di Serrara Fontana ha ufficializzato una significativa riorganizzazione delle risorse umane assegnate al Servizio di Polizia Locale. Il provvedimento, firmato dal Responsabile del V Settore Vigilanza, si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e rispondere alle sempre più pressanti esigenze di sicurezza e controllo sul territorio.

Una riorganizzazione necessaria

L’esigenza di un riassetto nasce dal progressivo aumento delle competenze affidate al Settore Vigilanza e dalla necessità di garantire maggiore rapidità e precisione nell’azione amministrativa. La decisione arriva in un contesto di revisione strutturale, che ha preso in considerazione la mole di lavoro dei singoli dipendenti e la necessità di migliorare la distribuzione delle responsabilità tra gli agenti operativi. A rendere ancora più urgente questo passaggio è stata la recente collocazione a riposo del Luogotenente Trofa Massimo, un cambiamento che ha reso indispensabile una ridefinizione interna dei ruoli e delle funzioni.

Nuove nomine e responsabilità operative

Il provvedimento stabilisce un nuovo assetto organizzativo, suddividendo le competenze in quattro settori chiave. Alla guida di Settore 1, dedicato alla Polizia Edilizia, Ambientale e Sanitaria, troviamo il Sottotenente Veronica Di Meglio, che avrà il compito di sovrintendere alle attività di polizia amministrativa, commerciale e stradale, oltre a gestire le sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada e la gestione degli automezzi del comando.

Nel Settore 2, che si occuperà di infortuni sul lavoro, igiene urbana e controllo delle ordinanze di demolizione, è stata nominata responsabile l’Agente Stefania Di Costanzo. Il suo compito sarà quello di garantire il rispetto delle norme ambientali, supervisionare il corretto smaltimento dei rifiuti e collaborare con le autorità competenti per la verifica delle cessioni d’uso di fabbricati e altre pratiche urbanistiche.

Il Settore 3 vedrà invece l’Agente Andrea Iacono assumere la responsabilità del servizio di notificazione e del controllo sull’inquinamento ambientale, con un’attenzione particolare alla gestione dei servizi cimiteriali e della pulizia urbana.

Efficienza e nuove direttive

La modifica richiama, chiaramente, la volontà di razionalizzare i carichi di lavoro e rendere più fluido il flusso operativo, affidando ai singoli dipendenti responsabilità specifiche, senza però escludere la possibilità di redistribuire incarichi in caso di necessità. Il comandante, infatti, avrà la facoltà di modificare le assegnazioni o revocare nomine in base al rendimento e alle esigenze di servizio.

Un aspetto rilevante della determina è che la nuova organizzazione non comporta un aumento di spesa per il Comune. Le modifiche rientrano infatti in un riassetto funzionale che punta a migliorare l’efficienza senza gravare sulle casse dell’ente locale.

Con questa nuova impostazione, il Comune di Serrara Fontana si dota di una struttura più dinamica e reattiva, in grado di rispondere con maggiore tempestività alle necessità della cittadinanza. Le competenze individuate per ciascun settore mirano a garantire un controllo più efficace del territorio, sia in ambito di sicurezza stradale che nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

Nei prossimi mesi, gli effetti di questa riorganizzazione saranno oggetto di valutazione e monitoraggio, per assicurarsi che i nuovi incarichi permettano effettivamente di migliorare il funzionamento del Servizio di Polizia Locale. In caso di necessità, il Comune si riserva la possibilità di apportare ulteriori modifiche, nell’ottica di una gestione sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.