Rilevamento automatico per l’area pedonale al Ponte Aragonese: 24 ore su 24 per l’intero anno

L’area pedonale del Ponte Aragonese sarà presidiata da un impianto di rilevazione. Lo ha disposto il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano in ossequio a quanto deciso dall’Amministrazione. All’ingresso dell’Apu-Ztl N. 9 viene infatti attivato l’impianto per la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato con il sistema denominato “Autosc@nZTL” prodotto dalla “Maggioli”. Il comandante Romano richiama il decreto del 1 marzo 2024 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «ha autorizzato l’installazione e l’esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi di veicoli nell’area pedonale Ponte Aragonese, in corrispondenza del varco di Ponte Aragonese intersezione Via Boccaccio, costituito dal sistema denominato “Autosc@n ZTL” prodotto dalla società Maggioli».

Come pure il decreto dirigenziale di omologazione del 2020 con relativa estensione. L’ordinanza fa anche riferimento al Disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali approvato dalla Giunta a febbraio scorso. Dopo la conferma dei divieti, si è deciso di utilizzare questo sistema. Prende quindi atto «della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte rilasciata dall’impresa installatrice» e del verbale di collaudo e regolare esecuzione delle opere «attestante la corretta installazione e collaudo dei dispositivi “Autosc@n ZTL”». Servirà questa documentazione ad evitare eventuali impugnazioni, viste le precedenti “mazzate” legate ai dispositivi di rilevamento? Solo se tutto sarà stato realmente eseguito “a regola d’arte”…

L’ordinanza pertanto dispone: «A far data dalla pubblicazione della presente, in Ischia Ponte sarà attivato un impianto per la rilevazione degli accessi di veicoli nell’area pedonale Ponte Aragonese, in corrispondenza del varco di Ponte Aragonese intersezione Via Boccaccio, costituito dal sistema denominato “Autosc@n ZTL” prodotto dalla società Maggioli s.p.a. Il dispositivo sarà attivato dal 1 gennaio al 31 dicembre dalle 00:00 alle 24:00. In deroga sarà consentito il transito dei seguenti veicoli:

a) veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso previsti dall’art. 177 c.d.s.: Polizia, Carabinieri,Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, nonché veicoli adibitialla raccolta dei rifiuti;

b) veicoli di proprietà dei residenti sul Castello Aragonese;

c) fornitori delle aziende ubicate sul Castello Aragonese, limitatamente alla fascia oraria 06:00- 11:00;

d) veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza o NCC che trasportano ospiti delle strutturealberghiere con bagagli, in arrivo o partenza».

Viene precisato che «dalla data di attivazione dell’impianto decorrerà un periodo di pre-esercizio, di durata pari a 32 giorni». Viene inoltre ordinato: «Su tutto il Ponte Aragonese vige il divieto di sosta con rimozione forzata. I ciclomotori, i motocicli e i velocipedi di residenti o autorizzati a circolare nell’area pedonale potranno transitare a condizione che siano tassativamente condotti a mano. Eventuali casistiche residuali non elencate nella presente ordinanza verranno valutate, dopo l’esame di una preventiva istanza, dal Comando di Polizia Locale».