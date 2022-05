Rifiuti&PUA. Lacco Ameno torna in consiglio comunale il 1° giugno 

Lacco Ameno torna in consiglio comunale. C’è l’appalto NU da votare. La convocazione a firma del presidente Dante De Luise in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 1°.6.2022, alle ore 14,15 ed in seconda convocazione il giorno 3.6.2022, alle ore 14,15. La seduta presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale, per discutere il particolare ordine del giorno che riguarderà il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e raccolta differenziata, spazzamento e diserbo delle aree pubbliche, pulizia degli arenili non in concessione, pulizia di griglie e pozzetti stradali e rifiuti cimiteriali e raccolta dei rifiuti presso l’approdo turistico in concessione nel territorio comunale per anni sette con i conseguenti adempimenti. Questo dopo i recenti rinvii della discussione in consiglio ed il dibattito politico amministrativo interno alla maggioranza del sindaco Giacomo Pascale che ha anche valutato la riduzione dei termini dell’appalto da 7 a 2 anni. A seguire la discussione sulla NU ci sarà riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenza G.d.p. Napoli n. 31063/13 ed infine il piano spiagge – P.U.A._D. – con finalità turistiche ricreative. Pascale avrà i numeri questa volta? I suoi consiglieri, vecchi e nuovi, sosterranno il risico NU a sette anni? Non ci resta che attendere. Intanto, il pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno della sala consiliare.