Rieccomi a scrivere di Enzo | #4WD

Alcuni Lettori mi hanno fatto notare che è un bel po’ di giorni che non scrivo del sindaco d’Ischia, al secolo Enzo Ferrandino, insinuando che avrebbe fatto in modo di accontentarmi in qualche modo per evitare i miei attacchi.

Allora, partiamo dall’inizio. Io non attacco nessuno, mai, per nulla al mondo. Cerco sempre e solo di scrivere la verità, basandomi sui miei personali convincimenti e su competenze ed esperienze maturate in cinquantasette anni e tre mesi di vita.

Se Enzo Ferrandino è stato ed è tuttora una mia frequente fonte di ispirazione editoriale non è certo perché io abbia qualcosa contro di lui, ma semplicemente perché la sua agenda politica e il suo modo di porsi ed operare come primo cittadino di un Comune di fondamentale importanza come Ischia sono a mio giudizio del tutto insufficienti e inadeguati.

La fortuna di un sindaco come Enzo Ferrandino (che poi fu la stessa di Giosi nel decennio ischitano, sebbene la statura politica tra i due, per quanto nanistica per entrambi, è nettamente favorevole all’attuale sindaco di Casamicciola) è quella di essersi riuscito a circondare, nella stragrande maggioranza dei suoi sodali, di gente talmente piena di secondi fini da dimenticare quello primario, cioè il mandato popolare ad agire per il bene del Paese e, quindi, facilmente accontentabile con giochetti di potere di poco conto.

Il problema di fondo, però, è che mentre il Paese sprofonda nel dimenticatoio assoluto, l’economia cola a picco, gli alberghi vengono venduti all’asta, il Calise apre solo di sabato e domenica e non si vede uno straccio di programmazione o di azione oltre i proclami già scaduti della DMO di Ejarque, l’appetito di certi personaggi non tende a placarsi. E quando poi, in alcuni casi, ci pensa proprio Giosi ad accontentare gli scontenti di Enzo in seno alla ristrutturazione del suo organico, consolidando così il suo cammino elettorale locale verso le europee di giugno, la posizione di Enzo tende a traballare, rendendolo progressivamente sempre più vulnerabile e soggetto a ricattucci di bassa lega che prima o poi potrebbero costargli più del dovuto in vista della resa dei conti di gennaio 2025.

In ogni caso, comunque vada, spero di aver fugato ogni dubbio, cari Lettori: da Enzo Ferrandino non ho mai ottenuto nulla perché mai nulla gli ho chiesto e mai nulla mi ha offerto! E di certo non comincerò oggi ad averci a che fare per un ipotetico tornaconto personale. Pertanto, ogni qualvolta mi darete l’onore di leggermi, siate sempre sicuri che a scrivere è l’uomo libero di sempre. Buona domenica!