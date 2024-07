Real Forio sul mercato in arrivo Blas Cittadini? Confermati gli under. Castagna sogna l’Ischia?

Le operazioni di mercato da portare avanti per potenziare l’organico, la domanda d’iscrizione da completare e depositare nelle prossime settimane e il secondo raduno selettivo per i giovani calciatori in programma il prossimo giovedì. Sono giorni di lavoro all’ombra del Torrione, il Real Forio mette nel mirino la prossima stagione sportiva e si muove per rafforzare la rosa. Definita la campagna “riconferme” e concluse le prime trattative, con Federico Delgado e Luigi Castagna già biancoverdi, i turchi sono pronti a chiudere ulteriori affari.

Per Michele Mosca si attende soltanto l’ufficialità mentre avanza al momento la candidatura di Andreas Blas Cittadini.

Il centrocampista italo-argentino, con un passato già in Campania in difesa dei colori del Napoli United, è un nuovo obiettivo per il team isolano. Il presidente Luigi Amato e i suoi collaboratori vogliono regalare a mister Carlo Sanchez profili funzionali all’impronta tattica, in mediana dunque sembra esserci ormai l’intesa di massima con il giocatore. Il classe ’97 è una mezzala moderna, dotato di grande tecnica e ottima visione gioco. Bravo nella doppia fase di gioco, il ventisettenne di Bragado ha vissuto l’ultima stagione tra il Matera e la Nissa. Innesto interessante per la categoria, l’ex Hamrun Spartans (Malta, ndr) andrebbe a puntellare ulteriormente il reparto a metà campo.

Nelle scorse ore inoltre il Real Forio ha reso nota la permanenza in biancoverde di cinque calciatori under. Si tratta del portiere Luca Santaniello, dei difensori Salvatore Di Maio e Luciano Iaccarino, del jolly Vincenzo Peluso e dell’attaccante Piero Verde. I giovanissimi, prodotti della cantera dei turchi, impreziosiranno la squadra di Sanchez, completando quel giusto mix ricercato dallo staff dirigenziale. Potrebbe restare sull’isola, ma con una maglia diversa, Antonio Castagna.

Il talento è finito nell’orbita dell’Ischia Calcio e le parti sono in continuo aggiornamento per concludere la trattativa. L’ultima stagione vissuta al Calise è stata importante per il 2005 che si prepara al grande salto, i gialloblù di Enrico Buonocore sono pronti ad accoglierlo. Per Andrea Di Meglio si va verso una nuova avventura con il Forio: sono in corso delle valutazioni, il calciatore può ritrovare un posto nella brigata che affronterà il prossimo e delicato campionato di Eccellenza. La società inoltre sta perfezionando la domanda d’iscrizione: la documentazione andrà completata tra il 18 e il 25 luglio.

Infine giovedì 11 luglio è previsto il secondo raduno selettivo per giovani calciatori, classe 2005, 2006 e 2007. Appuntamento alle ore 17.30, presso il campo Calise. Lo stage sarà utile per valutare i ragazzi per le quote under della Prima Squadra e della formazione Under 19 Regionale. Ai raduni saranno presenti Sanchez con lo staff tecnico, tra cui anche mister Catello Volo (allenatore Under 19), i responsabili dell’area tecnica-direzione sportiva Vito Manna e Nicola Pisani ed il responsabile tecnico del settore giovanile Mimmo Citarelli.