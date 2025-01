Real Forio, sogno playoff e calendario agevole. Lorenzo Marchionni saluta Forio

Sei gol alla Frocalcio e la vittoria ritrovata, il Real Forio mette alle spalle il momento di calo e si rilancia in classifica. Più forte delle critiche e dei pettegolezzi, la squadra di Carlo Sanchez fa valere la legge del Calise e, complici gli intrecci del calendario, si riporta in terza posizione. Il distacco da Afragolese e Nola resta invariato, ma i biancoverdi riescono a sganciarsi dalla Real Normanna, battuta in casa dal Gladiator.

Per il gradino più basso del podio c’è caos, con i nerazzurri distanti una lunghezza e l’Ercolanese in agguato; a chiudere il gruppo è la formazione di Aversa. Dalla seconda alla sesta della classe ci sono sette punti: il campionato è il più avvincente degli ultimi anni e l’obiettivo dei turchi è terminare tra le prime cinque per godersi la lotta playoff da rivelazione del campionato. Dopo la vittoria davanti al pubblico amico, il Real Forio è atteso di nuovo sulla terraferma per sfidare la Virtus Afragola Soccer, un’altra compagine in lotta per la salvezza.

Il nuovo anno della brigata di Sanchez si è aperto con cinque partite giocate in quindici giorni e con una serie di impegni complicati: nelle prime tre giornate del girone di ritorno, il club caro al presidente Luigi Amato ha incrociato le dirette concorrenti per i piani alti della classifica. Il calendario è ora in discesa con Sant’Anastasia, Micri, Castel Volturno, Pomigliano e Albanova che daranno seguito alla gara del Moccia e il Real Forio è chiamato a collezionare un bottino utile per consolidarsi in alto.

Castagna e soci hanno ripreso fiducia dopo il successo tennistico sulla Frocalcio: sei marcatori diversi e tre punti che rispediscono al mittente le critiche delle scorse settimane. Sull’isola è arrivata anche la decima vittoria e il dodicesimo risultato utile consecutivo, numeri che certificano la solidità del progetto biancoverde. Tra record di punti e continuità di prestazioni, i turchi si stanno inserendo tra le grandi della Campania. Una realtà in crescita e con una società forte alla guida, le ambizioni stagionali sono alla portata e gli uomini di Sanchez ci credono.

Martedì pomeriggio il gruppo si è ritrovato e ha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo, la squadra si è allenata anche mercoledì mattina. Nelle ultime ore c’è stata però la notizia di mercato legata a Lorenzo Marchionni. Il classe ’94 ha risolto il suo contratto con il club per motivi personali e ha salutato i compagni. “A Lorenzo l’augurio di proseguire in una carriera professionale ricca di successi e soddisfazioni”, ha commentato la società attraverso la breve nota ufficiale.

Il centrocampista ha lasciato dunque uno slot libero e la dirigenza potrebbe valutare l’innesto di una nuova pedina. Tra gli acquisti di dicembre, il trentenne ha faticato di più ad entrare nei meccanismi, ma nell’ultima partita è riuscito a sbloccarsi, segnando la sesta rete contro la Frocalcio. A pochi giorni dalla gioia in biancoverde è arrivata la notizia dell’addio. Intanto proseguono i lavori in vista del match contro la Virtus Afragola, Sanchez studia l’undici migliore da mandare in campo in una partita da non sottovalutare.