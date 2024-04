Real Forio, arriva al contestazione al Calise

Non è andata giù la sconfitta di Pomigliano ai tifosi biancoverdi. A margine di un campionato tutt’altro che entusiasmante, con prestazioni altalenanti e poca continuità di risultati, il Real Forio rischia seriamente di dover salvare la stagione attraverso i playout. E al rientro al Calise per la prima seduta settimanale, in vista del match di sabato pomeriggio contro la Puteolana, un gruppo di supporters ha avuto un faccia a faccia con la squadra di Carlo Sanchez, reduce dal pesante ko dello stadio Gobbato. Un confronto avvenuto alla ripresa degli allenamenti, che andranno avanti fino a venerdì, giorno della rifinitura che anticipa l’ultimo appuntamento del campionato.

Gli spareggi non evocano ricordi positivi al club isolano, contro la formazione granata sarà una gara da dentro o fuori. E l’ipotetica vittoria potrebbe non bastare. I turchi infatti si ritrovano a quota 31 punti in classifica, al pari della Mariglianese, ma con gli scontri diretti a sfavore. Il Quarto Afrograd è avanti di una lunghezza e il Pomigliano si è riportato a meno sei, riaprendo il discorso playout. Al Forio servirà un successo contro la Puteolana e sperare nei risultati positivi dagli altri campi: i biancazzurri sono attesi dalla trasferta sul terreno di gioco dell’Albanova, i flegrei sono chiamati all’esame Pompei.

La tifoseria ha motivato la squadra a pochi giorni dalla sfida del Calise, c’è una salvezza da conquistare dopo un’annata difficile e un cambio in panchina che non ha migliorato il rendimento. Da quando Sanchez ha sostituito Iervolino alla guida tecnica, il Forio ha collezionato tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte in nove partite. Sono appena undici i punti ottenuti su ventisette a disposizione. Questa è la settimana più importante della stagione, anche un pizzico di fortuna dovrà servire al club di Amato per salvare la categoria, scongiurando il rischio dello spareggio (che si giocherà eventualmente in casa, ndr).