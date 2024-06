Questa sera a Sant’Angelo arriva la discoteca silenziosa

E’ uno degli eventi sicuramente più originali, non solo per la formula e le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per lo spirito in quanto permette il divertimento combattendo l’inquinamento acustico. Parliamo della discoteca silenziosa, spesso conosciuta come “Silent Party”, la discoteca che ha una caratteristica, ovvero, si balla nel silenzio assoluto. Per tale evento verranno usate delle cuffie speciali, di ultima generazioni, collegate tra loro con un sistema wireless, che permettono si ballare senza provocare frastuoni.

La cosa divertente di questo progetto non è solo rappresentato dalle cuffie, ma anche dalla caratteristica delle stesse, che con una leva multi canale posizionato nel lato, permettono di ascoltare il dj preferito in qualsiasi momento, il dj viene contraddistinto da un colore, ed è lo stesso colore che viene dato alle cuffie nel momento in cui viene selezionato lo stesso dj, in questo modo avremo una piazza colorata di tre colori diversi, con persone che balleranno ognuna in modo diverso.

I dj in questione saranno Tony Romano, Giulio Fois e Color Sound, ognuno con un genere diverso proprio con lo scopo di far divertire la gente quanto più possibile. E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica, questa una famosa frase di Nietzsche, che è ormai da anni lo spot ideale della SILENT DISCO.

La direzione artistica affidata alla Ellegi Spettacoli, l’evento organizzato dal comune di Serrara Fontana, voluto dalla sindaca Irene Iacono, sempre molto vicina alle esigenze dei ragazzi e dei bambini, con un divertimento sempre molto selezionato e ben curato, e Sant’Angelo è la cornice adatta per un evento di rilievo, che non reca fastidio e soprattutto piace a grandi e piccini, per questo l’appuntamento resta fissato per stasera le 21.30 la distribuzione delle cuffie sarà totalmente gratuita.