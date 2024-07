Quella terza media della III C dell’Istituto “Ibsen” di Casamicciola… di 41 anni fa

E con l’arrivo dell’estate si moltiplicano poi iniziative anche di nicchia che riempiono le calde serate ischitane. Questa volta IL DISPARI è testimone di una simpatica iniziativa che ha visto ritrovarsi a cena, nella serata di giovedì 4 luglio scorso, una classe dell’Istituto “Ibsen” di Casamicciola che conseguì la licenza media nel lontano giugno 1983. Molti di loro, per ben quarantuno anni, non si erano mai più rincontrati!

Come spesso capita in questi casi, tutto nasce da una telefonata casuale, un desiderio improvviso, un sussulto ed un ricordo nell’animo che dal nulla comincia a muovere i primi passi. Poi l’entusiasmo monta, la curiosità diventa ancor più che felina e donna assommate ed allora il risultato è una coppa di felicità.

L’anno scolastico 1982/83 fu quello che seguì le magiche notti del “mundial” spagnolo ma l’Italia, manco a dirlo, aveva ancora tantissimi problemi. Nel ritrovarsi, quei bambini di allora, ricordavano come il presidente italiano era Sandro Pertini, quello USA era Ronald Reagan e quello russo era Breznev; le Germanie erano ancora separate ed il campionato di serie A 1982/83 lo vinse la Roma mentre l’Ischia si aggiudicò il campionato di Serie D approdando in C2 (allenatore era Lillino Abbandonato); gli scooter super prestazionali di ora non c’erano e i sogni si chiamavano Piaggio “PK50” o “PK50S” (con le frecce e il bauletto) ed ancora il “…SI…”; al cinema usciva il terzo episodio di Guerre “Stellari” e l’auto più acclamata era la Fiat Uno mentre le più vendute a casa nostra erano la Ritmo, la 127 e la Panda. Proprio nei giorni dell’esame scompare a Roma Emanuela Orlandi mentre le canzoni assolutamente da non dimenticare erano “Amore disperato” di Nada, “Sunshine reggae” di Laid Black, “Your Eyes” di Cook Da Books, “Shock the monkey” di Peter Gabriel, “Every breath you take” dei Police, “L’italiano” di Toto Cutugno, “Words” di F.R. David, “Amico è” di Dario Baldan Bembo, “Rocking Rolling” di Scialpi, “Do you really want to hurt me” dei Culture Club, “Moonlight shadow” di Mike Oldfield, “Chì chì chì cò cò cò” di Pippo Franco, “What a feeling” di Irene Cara, “Spiagge” di Renato Zero, “Vacanze Romane” dei Matia Bazar, “Carletto” di Corrado, “Juliet” di Robin Gibb, “Billie Jean” di M. Jackson, “I like Chopin” dei Gazebo e la più venduta fu “Vamos a la Playa” dei Righeira !!!!

Alla pompa un litro di benzina costava 1.320 lire circa mentre un caffè si trovava a 330 lire. In un’età a cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza, il telefilm più visto era “A-Team” mentre usciva il cartoon di “Holly & Benji” e la gente rideva per un fenomeno che si riconfermava anche cinematograficamente: Massimo Troisi portava nelle sale il suo “Scusate il ritardo”.

Con uno stipendio medio di circa 480.000 lire, chi poteva, cedeva alla moda del momento rappresentata dagli orologi Swatch ed attaccati alla tv si ammirava la bravura del neo-campione del mondo di F-1, il brasiliano Nelson Piquet.

La politica di casa nostra il 4 agosto avrebbe portato Craxi alla Presidenza del Consiglio mentre a Lacco Ameno il sindaco era il Preside della stessa Scuola Media di questi ragazzi, il democristiano Vincenzo Mennella, a Casamicciola a capo della giunta c’era Giuseppe Iacono ed a Ischia il riferimento assoluto era Enzo Mazzella.

Il 1983 insomma non fu un anno brutto e questi bambini della nostra Ischia di allora, alcuni dei quali oggi anche giovanissimi nonni, si sono davvero divertiti tanto a ricordarli.

Nella foto di gruppo: In alto da sx: Lorenzo Spataro, Luigi Mazza, Angelo Perrotta, Lilia Iovene, Pasquale Manco. Al centro da sx: Salvatore Mattera, Venanzio Ferrandino, Peppe Prestopino, Daniele Serappo, Ciro Zabatta. In basso da sx: Ciretta Castaldi, Raffaella Mennella, Fiorella Iacono, Maria Romano, Candida Iacono, Marilena Monti, Gianna Pisani ed Elvira Mennella.