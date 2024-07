Quali termini riguardo ai giochi di casinò dovrebbero imparare i principianti prima di iniziare a giocare?

Chi non subisce il fascino dei casinò? A giudicare dall’aumento degli utenti e delle piattaforme online dedicate al gioco d’azzardo in questi anni, mi sento di affermare che le persone non attratte da questo mondo sembrano davvero poche.

Certo, però, che anche in questo settore gli utenti hanno bisogno di esperienza: quando ho iniziato a giocare, ad esempio, avevo un po’ di difficoltà con il vocabolario dei siti di gambling online. Per questo, il mio obiettivo è quello di fornire una guida ai termini principali in uso nei piattaforma online: alcuni saranno intuitivi, altri meno.

Partiamo dall’ABC

Per giocare online, il primo passaggio è aprire un account, ovvero creare un profilo a cui viene associato un conto. I nuovi iscritti, quindi, dovranno depositare denaro sul conto, ovvero effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento, espressione che indica sistemi per poter effettuare transazioni, messi a disposizione dal piattaforma.

Nel linguaggio del gambling online, deposito, ricarica e versamento sono sinonimi, mentre il prelievo indica il trasferimento di una somma di denaro dal conto a quello personale, magari dopo una vincita.

Molto spesso, alla fine della procedura di registrazione, i giocatori possono attivare un bonus di benvenuto, ovvero una promozione dedicata ai nuovi iscritti per ottenere denaro extra. Il mio consiglio è quello di leggere con attenzione i requisiti di puntata per poter sbloccare l’importo. Su ciascuna piattaforma, comunque, i termini principali più comuni legati ai bonus sono i seguenti:

Bonus con deposito , che richiedono il versamento di una somma di denaro per essere attivati;

, che richiedono il versamento di una somma di denaro per essere attivati; Bonus senza deposito , che vengono erogati senza ricariche;

, che vengono erogati senza ricariche; Bonus cashback, ovvero rimborsi di una parte delle somme puntate e perse in un certo periodo.

Glossario sul gaming responsabile

Un’altra operazione che consiglio di fare appena ci si iscrive è impostare dei limiti per evitare spese eccessive: le piattaforme online consentono, infatti, di scegliere una forma di autolimitazione, ovvero un importo massimo per il deposito entro un certo periodo di tempo.



Un’altra delle politiche di gambling responsabile adottata dagli operatori digitali è l’autoesclusione, che garantisce agli utenti la possibilità di sospendere il proprio conto per un intervallo di tempo definito.

In questo arco di tempo, l’utente non potrà effettuare giocate di alcun tipo, ma al termine dello stesso non sarà richiesta una nuova iscrizione per tornare a giocare. Il mio suggerimento è di non sottovalutare questi strumenti per una corretta gestione del budget, ovvero la gestione del denaro.

A volte, i soldi investiti sono anche chiamati “bankroll”, con un termine preso in prestito dal poker e traslato nelle altre sezioni.

Pixabay

Le sezioni di un sito

Le piattaforme di gaming online sono articolate in diverse sezioni che raggruppano le diverse tipologie di giochi: poker, baccarat, blackjack e roulette non mancano quasi mai, proprio come le slot. Per quest’ultima, molti siti propongono bonus con free spins, ovvero un certo numero di giri gratuiti da utilizzare su titoli scelti dall’operatore.

Inoltre, nel caso specifico delle macchinette, consiglio agli utenti di leggere con attenzione le informazioni sull’RTP: il dato percentuale indica la quota che viene restituita sotto forma di vincite. Un RTP del 90%, per esempio, indica che una macchinetta mangiasoldi normalmente restituisce 90 gettoni ogni 100 giocati.

Il termine è anche sinonimo di payout: gli sviluppatori dei vari titoli lo indicano sempre fra le varie informazioni relative a un determinato gioco.

Un’altra sezione sempre presente sulle piattaforme di gaming è quella del live, ovvero dei giochi con croupier, sinonimo di banchiere o mazziere, dal vivo: la bellezza di questa sezione è la possibilità di provare un’esperienza molto simile a quella delle sedi fisiche.

Altri termini che dovresti conoscere per iniziare a giocare e sulle slot online

Andando avanti nella nostra analisi dei termini più ricorrenti nel mondo dei piattaforma online, vale la pena citare:

Criptovalute

Denaro virtuale, ma piuttosto volatile, che un utente può utilizzare per giocare (se previsto dal titolo). Le vincite possono essere scambiate per effettuare acquisti all’interno del titolo o per salire di livello. A volte, la criptovaluta può essere scambiata con denaro reale. Bitcoin è un esempio di una criptovaluta popolare che attualmente detiene un discreto valore.

Free Spins

Questi vengono donati agli utilizzatori delle macchinette come bonus di benvenuto, durante specifiche campagne promozionali o nel corso di round bonus e sono l’equivalente di gettoni gratuiti.

High Roller

Un gambler esperto a cui piace giocare a giochi ad alto rischio che coinvolgono enormi quantità di denaro e rischi pericolosi.

House Edge

La possibilità che una piattaforma ha di realizzare un profitto sui propri utenti.

Jackpot

L’importo del premio in denaro che si può ottenere vincendo una partita. I jackpot possono essere fissi o progressivi. I jackpot fissi offrono un determinato importo di premio in denaro. Un jackpot progressivo cresce gradualmente grazie ai contributi di un certo numero di utenti interni e di quelli che giocano in altre piattaforme.

Odds o probabilità

La probabilità che si verifichi un risultato su cui un utente ha scommesso.