Quale casinò scegliere per il gioco Crazy Time

Crazy Time è un gioco che guadagna sempre più popolarità. Scopriamo cosa lo rende così noto e cosa fare per giocarci divertendosi e senza correre rischi.

Crazy Time è un gioco di Evolution Gaming basato sulla ruota della fortuna. Quest’ultima possiede più di 54 segmenti vincenti che vanno dell’1 all’8. Ci sono in tutto 4 bonus. Si chiamano: Pachinko, Crazy Time, Coin Flip e Cash Hunt. Ognuno di essi, attraverso un dato gameplay, permette di ottenere ottimi premi. Questa è tutto sommato la particolarità di Crazy Time. Il gioco permette di scommettere somme basse e vincere in maniera cospicua. Il gioco è divenuto altamente popolare al giorno d’oggi. Tant’è che il numero di casinò con gioco Crazy Time aumentano continuamente. Difatti, è quasi impossibile scommettere su una piattaforma, senza imbattersi in una sponsorizzazione per Crazy Time. Il gioco è l’intrattenimento più utilizzato sui casinò online.

Caratteristiche principali di Crazy Time Live

Crazy Time è un gioco live. Ciò vale a dire che le sessioni vengono trasmesse in streaming. Un punto che differenzia questo gioco dagli altri, è appunto lo stream. Quest’utlimo viene effettuato con strumenti aggiornati. Di conseguenza, il buffering è quasi inesistente. Il giocatore può dunque scommettere senza attendere caricamenti fastidiosi.

Ci sono anche i bonus accennati prima. Questi ultimi offrono moltiplicatori più che interessanti. In tale maniera, permettono all’utente di aumentare cospicuamente le proprie vincite.

Non vanno altresì dimenticati gli host, dunque i conduttori del gioco. Crazy Time è un live game che va in onda 24/24 e 7/7. Ne consegue che gli host devono lavorare a turno e farlo, soprattutto, con estrema professionalità. Difatti riescono a essere intrattenenti e divertenti. Così facendo, riuscendo a strappare un sorriso ai clienti, ammorbidiscono eventuali tensioni.

La scellta del casinò giusto

Scegliere il casinò giusto è una prassi cruciale per godersi al meglio Crazy Time. Questo perché una piattaforma non adeguata rischierebbe di rovinare l’esperienza di gioco. Con una moltitudine di siti, però, il compito non sembra facile. Il nostro sito mette a disposizione una fitta lista di siti tra cui scegliere. La nostra scrematura si è basata su diversi criteri.

Presenza del timbro di una gambling authority – ogni casinò che si rispetti deve avere il permesso all’esercizio di una gambling authority. L’ADM e la Curacao Gaming sono, ad esempio, gambling authorities.

Moltitudine metodi di pagamento – una piattaforma affidabile deve avere un buon numerio di metodi di pagamento. Più sono, maggiori saranno le sue credenziali.

Giochi numerosi – un casinò online che si rispetti, ha molti giochi. Questo perché riesce a collaborare con un alto numero di software house.

Sponsor gioco sicuro – il gioco sicuro e vietati ai minori viene pubblicizzato dai casinò leali.

Bonus di benvenuto – i casinò migliori offrono sempre bonus di benvenuto variegati e vantaggiosi per il cliente.

Ecco come abbiamo scelto i migliori casinò con Crazy Time.

Bonus esclusivi per Crazy Time live

Alcuni tra i migliori casinò offrono bonus da usare sui giochi live come Crazy Time. Tra le agevolazioni, si trovano i free spins, ovvero i giri gratis da sfruttare su ruote della fortuna e roulette.

Non vanno dimenticato i soldi offerti proprio dal casinò. Grazie a essi è infatti possibile effettuare varie puntate su Crazy Time. Per ritirare le vincite, è poi necessario rispettare i requisiti di scommessa.

Un altro incentivo può essere il premio per il raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio, per aver ottenuto un bonus Crazy Time, la piattaforma può mettere a disposizione premi ulteriori. Potrebbero essere in denaro o sotto forma di altre offerte.

Consigli per massimizzare il divertimento

Un consiglio per massimizzare il diverimento è attuare strategie. Un altro, secondo noi, può essere scegliere una piattaforma con buoni bonus di benvenuto e promozioni. Abbiamo dedicato un articolo alle strategie quindi gli si potrebbe dare un’occhiata. Un consiglio: sarebbe meglio non privarsi del volume mentre si gioca. Questo perché Crazy Time è dotato di un comparto sonoro coinvolgente. In più, meglio non tacciare le voci e le divertenti battute dei simpatici host!