Puglia amara per l’Ischia. 4 errori e sconfitta con la capolista

VIRTUS FRANCAVILLA – ISCHIA CALCIO 4-0

Serie D – Girone H – 3a Giornata

Domenica amara per la truppa di Buonocore che incassa la seconda sconfitta in campionato contro la capolista Virtus FrancavilLa. Una gara dal risultato bugiardo rispetto alla prestazione dei gialloblu che, fin dall’inizio, hanno dimostrato un buon approccio alla gara e, nonostante il risultato, non hanno mai mollato fino alla fine della gara.

Una gara, dicevamo, caratterizzata più che dagli episodi dagli errori, in particolare, dal giovane portiere Zandri.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Cevers, Lambiase (26’ st Spavone), Lanzolla, Allegrini, Gjonaj (5’ st Ceesay), Taurino, Costantino, Pinto (26’ st De Nova), Bonavolontà, Marconato (38’ st De Luca), Sosa (33’ st Arrighini). ( In panchina Castiglia,Piccolo, Latagliata, Mbaye). All. Ginestra.

ISCHIA CALCIO: Zandri, Florio, Mattera Gio., Maiorano (12’ st Tuninetti), Mattera Giu., Pastore, Quirino (9’ st Gadaleta), Battista (30’ st Padulano), Favetta, Giacomarro (17’ st Trofa), D’Anna (17’ st Arcamone). (In panchina Iannaccone, Buono, Chiariello, Montanino.) All. Corino.

ARBITRO: De Stefanis (Udine). ASSISTENTI: Lorenzoni (Treviso) e Betello (San Donà di Piave).

MARCATORI: nel p.t. 9’ , nel s.t. 7’ Taurino (VF), nel s.t. 27’, 29’ Sosa (VF)

NOTE: angoli 8-3. Ammoniti: Pastore (I), Giacomarro (I), Mattera Giu. (I), Maiorano (I). Recupero: p.t. 47’,s.t. 52’. Spettatori 1300 circa di cui 50 ischitani.