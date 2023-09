Promozione. Procida, esordio da archiviare (3-0)

NAPOLI NORD 3 - 0 (0 - 0) PROCIDA CALCIO 20' GOL NAPOLI NORD: Duca Y. 30' GOL NAPOLI NORD - Sinigaglia C 40' GOL NAPOLI NORD - Bruno E

Esordio in campionato da archiviare il prima possibile per il Procida guidato da Simone Lubrano Lavadera. La truppa biancorossa, nonostante una bella prestazione, è uscita battuta per tre reti a zero dal ‘Simpatia’ di Pianura per mano della Nuova Napoli Nord. I primi venti minuti di gioco, contrassegnati dal gran caldo, sono trascorsi su ritmi lenti. Entrambe le squadre hanno cercato di imporre le proprie idee, ma senza riuscire a trovare i varchi giusti. L’equilibrio è stato sovrano incontrastato almeno fino al 40’, quando il Procida ha sfiorato il vantaggio con Antonio Costagliola: il capitano biancorosso, vedendo il portiere fuori dai pali, dalla trequarti ha scoccato un tiro che ha centrato in pieno la traversa. Nelle battute conclusive, la Nuova Napoli Nord si è affidata a tentativi infruttuosi dalla distanza.

Ad inizio ripresa i padroni di casa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, hanno sbloccato la partita con Emanuele Bruno. Il 2-0 è arrivato dopo una disattenzione di Minauda che ha perso palla a centrocampo e ha innescato il contropiede locale concretizzato nel migliore dei modi da Yuri Duca. La reazione del Procida è stata quasi nulla e la Nuova Napoli Nord ha chiuso i conti con il 3-0 siglato su calcio di rigore da Carmine Sinigaglia e assegnato per fallo di Lamarra. Mister Lubrano ha tentato di cambiare le carte in tavola, ma l’unica chance creata dagli isolani è stata la traversa colpita da De Luise. Il focus dei procidani si è immediatamente spostato alla prossima partita di campionato, in programma allo ‘Spinetti’ contro la Polisportiva Puglianello.



Il tabellino

PROCIDA: Lamarra, Muro, Gamba, Veneziano, Piro, Minauda, Vanzanella, Aurelio, Costagliola L., Costagliola A., De Luise. Allenatore: Simone Lubrano Lavadera.

ARBITRO: Ruben Aurilia di Torre del Greco

ASSISTENTE 1: Luigi Di Sauro di Torre del Greco

ASSISTENTE 2: Massimo Esposito di Torre del Greco

MARCATORI: Bruno (N), Duca (N), Sinigaglia (N)