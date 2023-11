Promozione. Pratica “Marchesa” per il Barano. Procida, c’è il Vitulazio

La vittoria ottenuta ai danni della Fortitudo Campi Flegrei ha permesso al Procida di recuperare terreno in classifica e di preprare la partita sul terreno di gioco del Vitulazio con maggiore serenità. La sfida si prospetta di vitale importanza per entrambe le squadre, appaiate a quota 11 punti e desiderose di allontanare la zona calda della graduatoria . Una vittoria, complici i vari scontri diretti che la giornata offre (Casal di Principe-Oratorio Don Guanella Scampia e Virtus Liburia-Virtus Afragola), permetterebbe al Procida di allungare sulle formazioni che rincorrono. Per fare ciò, la truppa di Simone Lubrano Lavadera è chiamata a invertire un trend che lontano dallo ‘Spinetti’ recita: 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, 3 gol fatti e 12 subiti. Dall’altro lato, però, la squadra rosanero è la peggiore per rendimento casalingo e l’unica a non aver ancora vinto tra le mura amiche.

Il Barano, che recupererà la partita con il Boys Napoli Ponticelli mercoledì prossimo alle 14.30, nel decimo turno di campionato è ospite del Marchesa. Un impegno sulla carta proibitivo, visto che i biancoblù, secondi in classifica con la Virtus San Gennarello, in casa sin qui hanno sempre vinto. I bianconeri di mister Biagio Lubrano Lavadera, però, cercheranno di dare il tutto per tutto per sgambettare il Marchesa e muovere una classifica che ad oggi li vede in piena zona playout.