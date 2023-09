Promozione. Il Procida cerca la vittoria, il Barano la continuità

Archiviata la Coppa Campania di Promozione con risultati opposti, Procida e Barano sono pronti a rituffarsi in campionato. Il Procida, reduce dalle sconfitte con Nuova Napoli Nord e con Polisportiva Puglianello e dal pareggio, contraddistinto in particolare dalle polemiche extra campo, sul rettangolo verde della Cellole, è chiamato a ottenere il primo successo del torneo per iniziare a scalare la graduatoria che attualmente la vede ultimo. L’ostacolo da superare quest’oggi è rappresentato dalla Virtus Afragola, formazione vittoriosa per 2-1 sull’Oratorio Don Guanella Scampia e seconda in classifica in coabitazione con Cardito, Nuova Napoli Nord e Fortitudo Campi Flegrei.

Il Barano, invece, è desideroso di dare continuità alle due affermazioni ottenute su San Vito Positano e Vico Equense. I bianconeri ospitano l’Ottaviano che si presenta al ‘Di Iorio’ dopo aver impattato 0-0 contro il Pompei Soccer. Gli isolani, però, rischiano di dover rinunciare a pedine importanti: Sorrentino, Formisano, Sorbo e Di Sapia, infatti, potrebbero non essere a disposizione di mister Biagio Lubrano Lavadera. Il match, a causa del montaggio dei sediolini, verrà disputato a porte chiuse. A partire dal prossimo impegno casalingo contro il Pompei Soccer, però, i supporters baranesi potrebbero tornare a riempire gli spalti del ‘Di Iorio’.