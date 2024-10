Accertato dopo la bomba d’acqua del 18 ottobre. Pericolo da pioggia in via Arenella, scatta l’ordinanza

La bomba d’acqua che ha colpito Ischia nella giornata di venerdì 18 ottobre ha creato una situazione di pericolo in via Arenella a causa di materiale e detriti vari trasportati dall’acqua e provenienti da un’area non recintata adeguatamente. Il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis ha emesso apposita ordinanza nei confronti della ditta che gestisce appunto materiale inerte affinché provveda all’eliminazione del pericolo.

Sabato 19 lo stesso ing. De Angelis, l’ing. Marco Minicucci e il comandante della Polizia Locale Chiara Romano con tre agenti hanno effettuato sopralluoghi. E all’ingresso di via Arenella, all’incrocio con Via Acquedotto, hanno constatato «la presenza di materiale sabbioso misto a piccoli frammenti di laterizio ed altro materiale inerte, trasportati a valle dal ruscellamento dell’acqua di origine meteorica».

Si recavano dunque presso l’attività «adibita a messa a riserva e recupero di materiale inerte, dove si rilevano cumuli di materiale inerte, assimilabile da indagine visiva, con quello accumulatosi sulla sede stradale all’ingresso di Via Arenella. Tali cumuli non risultavano allo stato del sopralluogo in alcun modo confinati o coperti e quindi, gli stessi risultano soggetti ad attività di dilavamento, soprattutto in occasione di forti precipitazioni, come quelle verificatesi in data 18/10/2024.

Inoltre all’esterno dell’attività, sulla particella identificata in catasto, si constatava l’accumulo alla rinfusa di pietre locali, anche di notevoli dimensioni, che risultavano anch’esse completamente esposte agli agenti atmosferici e senza alcuna protezione che ne impedisse il loro rotolamento sulla sede stradale, con potenziali elevati danni alla pubblica e privata incolumità».

Di qui il provvedimento per evitare ulteriori situazioni di pericolo in caso di forti piogge.

L’ing. De Angelis ordina al responsabile dell’attività in questione e chiunque altro coobbligato: «Effettuare ad horas la rimozione dell’accumulo alla rinfusa delle pietre locali, anche di notevoli dimensioni, appartenenti all’attività “Omissis”, esposte agli agenti atmosferici prive di protezione, che ne impediscano il rotolamento sulla sede stradale di Via Arenella; di porre in essere ad horas ogni intervento necessario, al fine di impedire il ruscellamento su sede stradale di qualsiasi materiale solido o liquido proveniente dalla predetta attività “omissis la rimozione del materiale depositato sulla sede stradale in Via Arenella, a seguito delle forti precipitazioni, verificatesi in data 18/10/2024».