NASCE “UNITI PER L’UCRAINA – ISOLA D’ISCHIA”: Per una comunità unita e per tenere vive le tradizioni

ANDREA ESPOSITO | Si realizza un sogno per la comunità ucraina della nostra isola: un piccolo grande traguardo per centinaia di persone che hanno contribuito con onore ed abnegazione alla tutela del tessuto sociale ischitano, nelle professioni, nella chiesa e nel privato di tante famiglie.

In un momento tra i più drammatici della storia contemporanea europea, che vedo il loro paese al centro del dolore, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, gli ucraini dell’isola d’Ischia si stringono gli uni agli altri ma facendo un importante passo in avanti, registrando il loro riconoscimento giuridico e da semplice gruppo spontaneo di volontariato, per lo più legato alle iniziative della loro chiesa, diventano associazione.

Un vero e proprio ente, senza scopo di lucro, che avrà tra le sue nobili finalità tutta una serie di iniziative di coesione ed assistenza, ai propri connazionali e non, aperta a tutti ovviamente anche a noi italiani ed a coloro che, per ragioni sentimentali ed affettive, da italiani sono legati all’Ucraina dalle loro mogli, figlie, parenti ed amici. L’Associazione “Uniti per l’Ucraina-isola d’Ischia” è nata da pochi giorni e vuole essere uno strumento attraverso il quale un gruppo di volontari (che da già da molti anni operano sul territorio ischitano) aiutare in diversi modi l’Ucraina, ma non solo. Anche tutte quelle situazioni di difficoltà, disagio, problematiche burocratiche e di vita quotidiana che attanagliano i loro connazionali e a volte anche gli italiani ad essi legati.

Sono 8 i volontari divenuti soci fondatori (Lesya Petrunyak, Oleksandr Bevzyuk, Iryna Kosarevych, Udych Viktor, Tetiana Kostiuk, Rudka Yuriy, Rudka Nataliia, Yurkevych Lesya), essi non si conoscevano tra di loro ma per svariati motivi, attività lavorative, di volontariato, di assistenza rappresentavano già solidi punti di riferimento nel contesto della comunità ucraina dell’isola.

Pertanto si sono “uniti” e da qui viene il nome dell’Associazione. Sono persone serie, laboriose e riservate, a loro facciamo una sola domanda, che le racchiude tutte: quale è la missione? Perché adesso? “La missione principale di essa é unire le energie, le potenzialità, l’attivismo, coordinare le attività, incentivare la partecipazione dei tanti ucraini presenti sul territorio isolano, anche gli ormai molti profughi giunti sull’isola a causa della guerra – ci rispondono – L’Associazione è nata anche troppo tardi, ma la vita quotidiana, gli impegni personali e soprattutto il nostro traumatico coinvolgimento con gli eventi sanguinari che devastano la nostra terra, non ci hanno permesso di occuparci degli adempimenti burocratici e siamo rimasti fino ad oggi semplice ente spontaneo, di fatto non riconosciuto.

Adesso ci siamo, siamo registrati a tutti gli effetti, siamo ufficialmente una associazione. Abbiamo come scopo il creare una comunità unità, per tenere vive le nostre tradizioni, per aiutare le persone in difficoltà, per permettere a chi è solo di aver una “famiglia”. L’inaugurazione avrà luogo il giorno 10 novembre alle 16.30 presso il salone delle antiche terme comunali di Ischia Porto. Siamo in cerca di una sede per creare una Український Дім (casa ucraina). La parola “Ischia” presente nel nome della Associazione vuol essere un omaggio alla terra che ci ha accolto e nella quale tutti viviamo da decenni”.

Sarà creato un sito internet, un blog, e saranno attivati tutti i canali social per consentire a tutti gli interessati la massima partecipazione e collaborazione. Alla neonata associazione, vanno i migliori auguri di buon lavoro.

