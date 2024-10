All’Antoniana si presenta il racconto illustrato di Ischia: “La mia isola in dieci anni di grafiche”

Una selezione, scandita nell’arco di dieci anni, di grafiche in bianco e nero realizzate nella sua intelligente e appassionata esplorazione di Ischia. Un omaggio all’isola e ai suoi luoghi, alle sue straordinarie storie e ai suoi riti, alle sue chiese e – naturalmente – al suo simbolo indiscusso, il castello aragonese. Si presenta venerdì 18 ottobre alle 18.00 negli spazi della biblioteca Antoniana di Ischia il bellissimo “Ischia, come in uno specchio” di Marco Setti, pubblicato da Gangemi Editore, ad opera di Marco Setti, in arte Lus 57.

Setti è, con la moglie Rita Restifo, visceralmente legato all’isola. Professione architetto, muralista e posterista, ricercatore autonomo nel campo della storia urbana, opera prevalentemente nel settore del restauro monumentale. Ma la sua arte si traduce in un tratto ormai iconico. E a Ischia ha per lunghi anni preso rapidi appunti, redatti in un primo momento senza alcun ordine, in una sorta di curiosa fascinazione tipica di chi si immerge nei ritmi di una rinomata meta turistica.

“Poi lentamente ho compreso che qualcosa o qualcuno stava cercando di dialogare con la mia anima attraverso l’esteso arco dell’orizzonte e poi sempre più intimamente mediante le bellezze del paesaggio, l’originalità dei monumenti, la spiritualità degli abitanti di questa straordinaria isola”, racconta. “Si trattava della millenaria Pithecusa che con il passare degli anni si svelava suggerendomi una serie di soggetti scanditi dal diario di viaggio”.

Ad accompagnarlo in questo immaginifico viaggio, la prima presentazione ufficiale del volume, il giornalista Pasquale Raicaldo, l’autore e regista teatrale Salvatore Ronga e Lucia Annicelli, direttrice della biblioteca comunale Antoniana di Ischia. L’ingresso è libero.