Demolizioni a Piazza Maio, il TAR blocca l’ordinanza di Giosi Ferrandino. Primo round alla Iaccarino

Nonostante le sceneggiate dell’ex pasionaria dei terremotati con incarico pubblico, il TAR Campania, con il decreto emesso dalla V Sezione ha accolto il ricorso di Raffaella Iaccarino, l’altra Iaccarino della vicenda demolizioni pubbliche a Casamicciola, accogliendo l’istanza cautelare richiesta e rinviando il merito della decisione all’udienza del prossimo 19 novembre

Raffaella Iaccarino, difesa dagli avvocati Nello e Gianluca Palomba, aveva richiesto l’adozione di sospensione dell’ordinanza contigibile e urgente emessa dal sindaco di Casamicicola Terme e aveva chiesto all’Ill.mo Sig. Presidente di presdiposse “con decreto, anche in assenza di contraddittorio, misure cautelari provvisorie, ex art. 56 del d.lgs. n. 104 cit., che valgano a salvaguardare le ragioni della ricorrente sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione della proposta domanda di sospensione. concludono per l’accoglimento del presente ricorso e dell’incidentale istanza cautelare, con ogni altra consequenziale statuizione”.

Il Tribunale, “Considerato che la demolizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, programmata ad horas, modificherebbe ineluttabilmente lo status quo rendendo frustranea la tutela invocata; Considerato che tanto determinerebbe un pregiudizio non interamente riparabile all’esito della trattazione dell’istanza cautelare fissata come in dispositivo, impedendo l’eventuale tutela specifica; Considerato, pertanto, di dover accogliere la proposta istanza cautelare sospendendo l’esecutività dell’ordinanza impugnata”

Nel frattempo, a Piazza Maio erano già iniziate le operazioni di demolizione “comunali” che ora, è evidente, si devono fermare per non incorrere nella violazione della decisione del Tribunale Amministrativo.