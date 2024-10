Morte di Antonella Di Massa, arriva la richiesta di archiviazione: è suicidio

Il pubblico ministero incaricato dal fascicolo sulla morte di Antonella Di Massa ha richiesto al GIP di archiviare l’indagine avviata. Per il magistrato, infatti, Antonella si è suicidata. Secondo quanto si apprende, non si è potuto risalire all’ora e al giorno della morte della 51enne di Casamicciola Terme.

Stando ad alcune notizie diffuse da persone qualificate e informati dei fatti, decisiva è stata la circostanza che ha visto protagonista il medico intervenuto sul posto dopo il rinvenimento del corpo e la mancata misurazione della temperatura corporea.

Ad oggi, e non poteva essere diversamente considerate le scelte assunte subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Antonella Di Massa, non vi sono elementi tali da fare riaprire il caso e, per questo motivo, non vi sarà opposizione alla archiviazione.

L’assenza di elementi che potessero pensare a intervento di terzi, nessuna traccia di sangue, lesioni o ecchimosi particolari, e la presenza del liquido radiatore nello stomaco conducono alla chiusura del fascicolo.

Secondo il pm, Antonella si e tolta la vita ingerendo il liquido antigelo che proprio lei aveva acquistato. Il medico intervenuto sul posto – racconta ancora la fonte qualificata informata sui fatti – aveva trovato un braccio e una gamba già rigidi per il rigor mortis. Non è da escludere che Antonella sia morta qualche giorno prima del ritrovamento e dunque ben oltre le 48 ore dal ritrovamento stesso. I periti nominati dal Pubblico Ministero non hanno potuto indicare ora e giorno presumibili del decesso perché il medico chiamato sul posto e autore della ispezione corporale non annoto la temperatura corporea – evidenzia ancora la fonte.

Non hanno aiutato gli esperti le condizioni del cadavere apparse al medico intervenuto in loco e a chi aveva avuto modo di vedere il corpo tali da fare ritenere che Antonella non fosse morta da molti giorni. Ciò sarebbe dovuto alle condizioni climatiche di quei giorni in quella zona (pioggia e quindi temperatura più bassa).