Messa in sicurezza di diversi tratti stradali, Forio approva la perizia di variante

A Forio, il comune ha avviato lavori di messa in sicurezza di diversi tratti stradali del territorio: via Provinciale Lacco, via G. Mazzella nelle località Citara e Capizzo, e via Fumerie nella frazione Panza. Con una nota del 22 ottobre 2024, il RUP dell’intervento, l’architetto Giampiero Lamonica, ha trasmesso al Responsabile del Settore I una proposta di determinazione per l’approvazione della perizia di variante. La proposta, tecnicamente regolare come indicato dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, è conforme al principio di segmentazione procedimentale.

Il comune ha deciso di fare propria la proposta del RUP attribuendole efficacia esterna e approvando la determinazione. Sono stati considerati diversi riferimenti normativi, tra cui il D. Lgs 36/2023 e il T.U.EE.LL. 267/2000. Tra i documenti esaminati vi sono il DURC dell’impresa “MEDITERRANEA SNC di Romano Antuono”, con sede a Casamicciola Terme, con validità fino al 7 febbraio 2025.

La determinazione approvata comporta l’approvazione della perizia di variante e l’esecuzione dei lavori alle stesse condizioni della determinazione di affidamento n. 761 del 14 maggio 2024. Il nuovo quadro economico prevede un importo lavori a misura di €151.758,93, detratto il ribasso offerto del 1,579%, per un totale di €149.362,66. A questi si aggiungono oneri di sicurezza di €1.706,94, portando il totale lavori a €151.069,60. Le somme a disposizione dell’amministrazione includono imprevisti, lavori in economia, spese tecniche, oneri di discarica e IVA per un totale di €44.223,70, portando il totale progetto a €195.391,34.

Il comune ha confermato che il finanziamento dell’opera rientra nell’ambito delle somme a disposizione post-affidamento e ha precisato che la modifica del contratto rientra tra le condizioni previste dall’art. 120, comma 1, lett. b). Tale modifica è stata considerata necessaria per motivi economici o tecnici, evitando notevoli disagi o incrementi di costi, con un aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.