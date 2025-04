Fuga da Ischia | #4WD

Dietro Ischia e la sua apparenza idilliaca ammirata in tutto il mondo si cela una realtà che spinge molti dei suoi abitanti migliori – quelli perbene, capaci, dotati di spirito critico e volontà (oltre alla possibilità) di migliorarsi – ad allontanarsi progressivamente dalla vita pubblica locale, quando non dalla stessa isola. Questo fenomeno, che si manifesta con sempre maggiore evidenza, rappresenta una perdita silenziosa ma devastante per il tessuto sociale e politico dell’isola.

Perché accade questo? Perché chi potrebbe portare un cambiamento positivo, chi avrebbe la possibilità di incidere in maniera costruttiva sul futuro dell’isola, sceglie invece di prendere le distanze dalla sua comunità? Le risposte sono molteplici, ma ruotano tutte attorno a un nucleo comune: il rifiuto di un sistema stagnante, di una mentalità rassegnata e, troppo spesso, di una gestione della cosa pubblica che appare più interessata alla conservazione dei vecchi equilibri di potere che al reale benessere collettivo.

Chiunque abbia provato a inserirsi attivamente nella vita politica locale, con idee nuove e spirito di servizio, si è spesso trovato di fronte a un muro di gomma. Clientelismo, favoritismi, gestione personalistica del potere: tutto concorre a creare un ambiente in cui il merito conta poco e la capacità di adattarsi a certi meccanismi conta molto di più. Di fronte a questa realtà, molti preferiscono non sporcarsi le mani, decidendo di allontanarsi piuttosto che cercare di combattere battaglie che sembrano già perse in partenza.

Ma non è solo la politica a generare questo allontanamento. Anche il tessuto sociale dell’isola contribuisce, in molti casi, a far sentire fuori posto chi ha voglia di emanciparsi da certe dinamiche. La diffidenza verso il nuovo, la tendenza al pettegolezzo, la difficoltà a costruire un confronto aperto e costruttivo sono solo alcuni degli ostacoli che chiunque desideri vivere l’isola in modo diverso si trova ad affrontare. E così, chi può scegliere, spesso decide di limitare al minimo le frequentazioni con i propri compaesani, restringendo la cerchia delle proprie relazioni alle amicizie autentiche, quelle che nel tempo hanno dimostrato di non basarsi su convenienze o ipocrisie.

Molti ischitani, specialmente quelli più intraprendenti e ambiziosi, finiscono per spostare il proprio baricentro altrove, verso la terraferma. Qui trovano maggiori opportunità di crescita personale e professionale, un ambiente più dinamico, talvolta anche meritocratico, ma soprattutto la possibilità di vivere senza dover continuamente rendere conto di ogni scelta o passo falso alla micro-comunità isolana. La differenza di mentalità tra chi resta e chi va via diventa sempre più marcata, alimentando una frattura che con il tempo sembra diventare insanabile, specie tra i giovani.

Il punto di non ritorno, per molti, arriva quando prendono una decisione radicale: privarsi del privilegio di vivere in quello che il drammaturgo Henrik Ibsen definì “un paradiso abitato da diavoli”. Perché se l’isola è un paradiso per i sensi, con i suoi colori, i suoi profumi e il suo mare, lo è meno per lo spirito di chi anela a un contesto sociale, imprenditoriale e politico più sano. E così, la fuga diventa un atto di autodifesa, un tentativo di preservare la propria integrità e il proprio benessere interiore.

Ischia continua a splendere sotto il sole del Tirreno, attirando turisti e sognatori. Ma intanto, nell’ombra, perde pezzi importanti della sua comunità, coloro che avrebbero potuto contribuire a renderla un posto migliore. Finché questo circolo vizioso non verrà spezzato, tale fuga continuerà, lasciando l’isola in balia di chi, invece di cambiarla, la vuole esattamente com’è.