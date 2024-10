Buonocore: “Dobbiamo stare più attenti. Ma basta errori arbitrali. Ora sono troppi”

Con il mister dell’Ischia Enrico Buonocore dopo questa sconfitta per 2 a 0 contro la Nocerina al termine di una prestazione davvero importante da parte dei gialloblù. Primo tempo caratterizzato, comunque, da un episodio fortunoso con il pallone che tocca la parte interna del palo e, nove volte su dieci, entra dentro. Poi nella ripresa arriva il gol ospite, un gol annullato all’Ischia con molti dubbi e poi il raddoppio di Marquez

“Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, creando due occasioni e colpendo un palo. Nel secondo tempo la partita è stata meno vivace e siamo calati un po’. Sebbene avessimo dominato nel primo tempo, alla fine non siamo riusciti a fare la differenza. Purtroppo ci siamo trovati impreparati nella situazione del loro vantaggio. Ho rivisto le immagini del gol annullato e per me non c’era fallo. È la terza o quarta volta che ci troviamo in una situazione simile. Domenica scorsa, durante la partita casalinga contro il Città di Fasano, non ci è stato assegnato un rigore evidente e la partita è finita 2 a 2. Non credo sia intenzionale, ma questi episodi stanno diventando un po’ troppi”.

Mister, tuttavia con il tuo ritorno in panchina abbiamo visto la migliore Ischia in questa otto gare

“Abbiamo giocato contro una squadra forte e c’era la possibilità di fare gol, ma abbiamo abbassato un po’ l’intensità. In generale, abbiamo fatto una buona partita. Tuttavia, non dobbiamo pensare che abbiamo giocato male, anzi la prestazione è stata positiva. Ma dopo domani dobbiamo assolutamente ottenere i punti e a noi, in questo momento, servono punto. Ora abbiamo una partita in meno e questa mancanza di punti non va bene. Abbiamo rischiato di fare un’ottima partita come squadra, ma dobbiamo ancora migliorare”.

Per quello che riguarda l’Ischia si potrebbe cercare di arrivare e di partire fin dall’inizio tutti quanti forte contemporaneamente. Qualcuno ci ha messo un po’ per entrare in partita.

“L’allenamento è uguale per tutti, ma se in una partita undici giocatori, due giocano male e nove giocano bene, è comunque difficile vincere. Oggi abbiamo giocato bene, ma abbiamo commesso un errore che ha portato al gol avversario. Una squadra come la nostra non deve permettere questi errori”

Mister. Si può dire che l’ingresso di Marquez ha cambiato la partita. In effetti il primo gol è partito proprio dalla sua azione. Poi il 2-0 ha preso tre metri in accelerazione. Si può dire che ha spaccato la partita?

“Marquez è un giocatore chiave. La Nocerina ha costruito una squadra di giocatori importanti e vincenti, quindi certamente forti. Sono primi in classifica grazie alle loro qualità. La squadra è formata da giocatori importanti e guidati da un allenatore che ha trionfato in serie D. Anche se oggi abbiamo perso nonostante una buona prestazione, dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo giocato bene nelle ultime tre partite, ma abbiamo ottenuto troppo poco”.

Purtroppo il risultato rende quasi stonate le domande che magari tutti noi avevamo preparato rispetto al suo ritorno in panchina

“Sono tornato in panchina, sono contento perché faccio l’allenatore e fare l’allenatore come l’ho fatto per negli ultimi otto mesi non va bene. Questo non è “pallone””