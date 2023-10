PROMOZIONE. Barano, ti tocca il Micri. Procida, obiettivo continuità

Un weekend tutto da vivere per le isolane Procida e Barano. I biancorossi quest’oggi saranno ospiti del Neapolis, appuntamento a domani invece per i bianconeri sul campo del Micri Calcio. Le due vittorie ottenute ai danni dell’Oratorio Don Guanella Scampia e dell’Alvignano, hanno permesso al Procida di dare una sferzata ad un inizio di stagione complicato e di recuperare terreno in classifica. I ragazzi di Simone Lubrano Lavadera, oltre a dare continuità agli ultimi risultati, sono chiamati anche a sfatare due tabù: vincere la prima partita lontano dallo ‘Spinetti’ e condannare il Neapolis al primo ko tra le mura amiche. Un compito non semplice ma alla portata della compagine procidana, la quale può contare sull’apporto di Massimo De Luise, uno dei migliori marcatori del torneo: l’attaccante classe 1999, reduce dalla tripletta rifilata all’Alvignano, in questo campionato ha messo a segno 6 gol sui 10 totali realizzati dal Procida.

Il Barano, invece, è chiamato a riprendere la retta via dopo le sconfitte subite contro Sant’Agnello e Frattese. Dopo un’ottima partenza, la truppa di Biagio Lubrano Lavadera è scivolata in zona playout. Il Micri Calcio è un avversario che, seppur in casa non gode di un rendimento sufficiente e che concede tanto in fase difensiva, può contare sulla coppia d’oro formata da Francesco Di Giacomo e da Matteo Auriemma. Gli aquilotti, quindi, dovranno limitare uno dei migliori reparti offensivi e sfruttare i limiti di una retroguardia che offre le possibilità per fare male.