Promozione. Barano, pari importante contro il Micri

Il Barano, dopo due sconfitte consecutive, è tornato a muovere la classifica grazie al pareggio ottenuto sul terreno di gioco del Micri. Un risultato nel complesso giusto e che ha permesso agli isolani, oggi in difficoltà per le tante assenze che hanno costretto mister Biagio Lubrano Lavadera a poter fare una sola sostituzione, di salire a quota 9 punti in classifica.

A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa, sfruttando nel migliore dei modi una mischia nata sugli sviluppi di calcio di punizione. Il Barano non si è lasciato intimorire e con Trofa ha guadagnato un calcio di rigore realizzato, poi, da Nicola Conte. La ripresa è iniziata con gli isolani in controllo del gioco e pericolosi dalle parti della porta avversaria con Trofa e Abbandonato. Col trascorrere dei minuti il Micri ha recuperato campo e ha risposto colpo su colpo. La partita non si è spostata dai binari dell’equilibrio fino al triplice fischio finale.

MICRI CALCIO – BARANO 1-1