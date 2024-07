«Professionalità e attenzione», il ringraziamento al Rizzoli

Per l’ospedale “Anna Rizzoli” arriva da Roma un ringraziamento per la professionalità e la sensibilità dimostrate nell’intervenire tempestivamente e con successo nella cura a una paziente colpita da una grave patologia mentre era in vacanza sull’isola. Un’attestazione che di questi tempi in cui il nosocomio isolano è particolarmente al centro dell’attenzione, dimostra però ancora una volta proprio la necessità di valorizzare le professionalità che vi operano.

Questo il messaggio pervenuto dall’intera famiglia romana che ha vissuto una storia a lieto fine: «All’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, in particolar modo al personale tutto, medici, infermieri e assistenti della Terapia Intensiva e della Cardiologia, un sentitissimo ringraziamento per la professionalità e l’attenzione nel prestare tutte le cure necessarie alla mia mamma Rosalia Pisani, ricoverata dal 30 giugno al 7 luglio con una grave trombosi polmonare. Mia mamma Rosalia, in prima persona ma anche tutti noi della famiglia desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutto lo staff ospedaliero. Grazie!!! – Famiglia Pisani/Novi – Roma».