Procida, col ritorno di Cibelli si inizia a ragionare

PROCIDA-ALVIGNANO 2-2

Promozione – Girone A – 3a Giornata

Allo stadio “Spinetti” di Procida, la squadra di casa e l’Alvignano hanno chiuso il loro confronto con un pareggio, spartendosi la posta in palio al termine di una partita intensa e combattuta. Le due squadre hanno affrontato il match a viso aperto, senza risparmiarsi, ma nessuna è riuscita a mantenere il risultato a favore quando si è trovata in vantaggio.

Questo continuo ribaltamento del risultato ha regalato al pubblico presente una gara vibrante e con continui colpi di scena. La formazione di casa, guidata dal tecnico Biagio Lubrano, si è presentata all’incontro con alcune difficoltà nel reparto avanzato, dovute in gran parte al ripescaggio avvenuto in extremis. Nonostante queste problematiche, il Procida ha dimostrato di essere un avversario ostico, in grado di reagire alle difficoltà incontrate sul campo. A rompere gli equilibri del match sono stati però i rossoblù che, con la rete di Giglio, hanno sbloccato il risultato. Il Procida non si è lasciato sopraffare dallo svantaggio e ha trovato immediatamente una pronta risposta. È stato Piro, infatti, a ristabilire la parità, mettendo a segno un gol che ha riacceso le speranze della formazione di casa.

La reazione dei biancorossi non si è fermata qui. Spinti dal sostegno dei propri tifosi, gli isolani hanno continuato ad attaccare riuscendo a ribaltare il risultato. È stato Cibelli, con una giocata decisiva, a siglare la rete del 2-1. Il Procida sembrava aver preso il controllo della partita, ma l’Alvignano non ha mollato la presa. Gli ospiti, infatti, hanno continuato a lottare e alla fine hanno trovato il gol del definitivo 2-2 grazie a Martiniello. Il risultato finale è stato quindi un pareggio che, tutto sommato, ha rispecchiato l’andamento della gara. Entrambe le squadre hanno mostrato determinazione, ma nessuna è riuscita a gestire al meglio il vantaggio quando ne ha avuto l’opportunità.

Per il Procida questo pareggio rappresenta comunque un buon punto di partenza, considerando le difficoltà strutturali della squadra.

IL TABELLINO

Procida: Esposito M., Piro, Lubrano Lavadera V., Aurelio, Muscariello, Paccone, Vanzanella, Cibelli, Veneziano, Tymchuk, Gamba. A disposizione: Lubrano Lavadera W., Scotto Di Perrotolo, Aurelio, Scotto Di Apollonia, Vicente, Lubrano Lavadera C., Elia, Scotto di Fasano. Allenatore Biagio Lubrano Lavadera.

Alvignano:Paglia, Basco, Braciale, Roma, Mottola, Squino, Criscuolo, Agrillo, Giglio, Martellotta, Martiniello. A disposizione: Aceto, Gargiulo, Maioriello, Di Sorbo, Mone, Masucci, Perrotta, Altieri, Granata. Allenatore Gianluigi Diana

Marcatori: Giglio (A), Piro (P), Cibelli (P), Martiniello (A)

Arbitro: Alessio Avino (Frattamaggiore)

Assistenti: Ugo Maione (Napoli), Fabrizio Bellini (Napoli)