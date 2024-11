Procida: “Albertosi” lascia, arriva Gianni Mazziotti. Barano, prova verità oggi al Di Iorio

La nona giornata del campionato di Promozione si preannuncia ricca di sfide decisive, in particolare per Barano e Procida, entrambe a caccia di punti preziosi per risalire una classifica che attualmente le vede in difficoltà. Per il Procida, la settimana è stata caratterizzata da un cambio in panchina: il club biancorosso ha infatti interrotto consensualmente il rapporto con l’allenatore Biagio Lubrano.

Il tecnico, noto per aver compiuto imprese significative anche in contesti complessi, ha scelto questa volta di fare un passo indietro, credendo che la squadra avesse bisogno di una “scossa” per risollevarsi da una situazione delicata.

A guidare temporaneamente il Procida sarà Gianni Mazziotti, cui spetterà il difficile compito di motivare i giocatori in uno dei momenti più complessi della stagione. Questo pomeriggio il Procida, ultimo in classifica, si trova impegnato in un vero e proprio scontro diretto contro l’Oratorio Don Guanella Scampia.

Una vittoria sarebbe essenziale per ridare slancio alle speranze di salvezza, mentre un ulteriore passo falso rischierebbe di allontanare pericolosamente le dirette concorrenti.

Anche il Barano è atteso da un match insidioso. Gli aquilotti, questo pomeriggio, ospitano il Marianella attualmente seconda forza del girone B e in ottima forma. I biancazzurri, infatti, arrivano alla sfida forti di quattro vittorie consecutive, un record che ne fa un avversario difficile da affrontare. Tuttavia il Barano ha dimostrato di possedere le qualità per poter strappare punti anche a compagini di alta classifica. Per l’occasione il club bianconero ha chiamato a raccolta tutti i suoi tifosi, sperando di creare l’atmosfera giusta per affrontare il Marianella. L’apporto del pubblico, che da sempre gioca un ruolo fondamentale, sarà senza dubbio uno degli ingredienti chiave per cercare di avere la meglio su una squadra che sta viaggiando ad alta velocità in campionato.