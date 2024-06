Procedura di mobilità deserta, a Serrara via al concorso

Può andare avanti il concorso indetto dal Comune di Serrara Fontana per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo di istruttore direttivo Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D/1) da assegnare al Settore III Economico Finanziario. Una procedura concorsuale per titoli ed esami avviata dalla responsabile del I Settore Amministrativo – SUAP Cristina Palma Poerio Iacono in ossequio alla delibera di Giunta che approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2023/2025. Il concorso era però stato “congelato” in virtù della obbligatoria preventiva procedura di mobilità, che poi è risultata essere andata deserta. Il Comune aveva dovuto verificare la presenza di dipendenti pubblici in esubero presso altri Enti e il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta in liquidazione aveva trasmesso l’elenco del personale disponibile con il medesimo livello di inquadramento.

Tanto che era stata nominata anche la commissione esaminatrice per il colloquio orale per tale procedura, presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo e composta dalla dott.ssa Rosanna Mattera, responsabile del Servizio Sociale Demanio, dal rag. Lucia Cenatiempo, responsabile del Servizio Finanziario e dalla stessa Poerio Iacono in qualità di segretario. In realtà il personale disponibile si limitava ad una sola unità e l’interessato non si è nemmeno presentato. Infatti la responsabile del Settore Amministrativo ha ora dovuto prendere atto della procedura di mobilità deserta, sulla base dei verbali della Commissione, che attesta «dell’assenza del candidato segnalato dal CUB e regolarmente convocato per sostenere il colloquio orale». Con la dichiarazione dell’esito negativo della procedura di mobilità si può dare corso all’iter concorsuale.