Positivi al Covid-19, sale il numero, siamo 28. Nuovo caso a Barano

Ancora un caso di Covid-19 positivo a Barano. Sono 12 attualmente i casi nel comune baranese. Sale dunque il numero dei contagi sull’intero territorio dell’isola d’Ischia dove, attualmente, i casi accertati sono 28. 1232 i tamponi analizzati dai laboratori accreditati in Campania. Di questi ben 193 positivi.

Tra questi viene confermata la positività di un cittadino residente nel comune di Barano. La persona, in buone condizioni di salute, è già autosiolamento volontario da giorni presso la sua abitazione. Si tratta di un professionista molto noto, la cui condizione di contagio è legata, a parere dei sanitari e degli esperti, alla cerchia dei contatti diretti per motivi di lavoro di un soggetto residente nel comune di Ischia e risultato positivo nei giorni scorsi.

Si tratta di un caso cosiddetto “sensibile” e per il quale sarà necessario circoscrivere i contatti diretti e indiretti, oltre gli itinerari personali e professionali al fine di risalire la catena del contagio e i vari e diversi vettori possibili. L’iter è già partito anche grazie alla proficua collaborazione del cittadino che ha saputo dettagliare, minuziosamente, gli incontri e i contatti degli ultimi giorni. Giorni in cui, lo ricordiamo, ognuno di noi, oltre agli obblighi di legge, ha anche ridotto i propri contatti sospendendo le attività professionali, gli studi e le altre attività solite. L’isolamento, infatti, torna ad essere l’unica arma in questa assurda battaglia che stiamo combattendo.

Contagiati in Italia sono 97.689. In Campania i positivi sono 1945.

Ischia a 28

La curva dei continua a salire. Questo è quanto si evince dal bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 29 marzo 2020.

Ad Ischia Siamo a 28 casi confermati ufficialmente.

In Regione. 1945 Positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati esaminati un Totale complessivo di tamponi Campania pari a 12911. Per un totale complessivo di positivi in Campania: 1945. Nel dettaglio al Cotugno di Napoli: 357 tamponi di cui 76 positivi; al Ruggi di Salerno: 194 tamponi di cui 20 positivi; al Sant’Anna di Caserta: 88 tamponi di cui 3 positivi; al Moscati di Aversa: 132 tamponi di cui 8 positivi; al Moscati di Avellino: 113 tamponi di cui 12 positivi;all’Universitaria Federico II: 56 tamponi di cui 1 positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 106 tamponi di cui 59 positivi;all’Ospedale di Nola: 186 tamponi di cui 14 positivi.

Positivi di oggi: 193. Tamponi di oggi: 1232

In Italia. Coronavirus Italia, 97689 casi (+5217), 10779 morti (+756) e 13030 guariti (+646)

Diffuso il bollettino della situazione Coronavirus in Italia aggiornata al 29 marzo 2020. I casi totali (compresi guariti e deceduti) sono 97.689, con un incremento in un giorno di 5.217 unità (una crescita dei casi inferiore rispetto a quella registrata ieri, pari a 5.974 nuovi positivi). I morti salgono a 10.779, 756 più di sabato 28 marzo. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 646, per un totale dall’inizio della pandemia di 13.030 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Gli attualmente positivi in Italia sono 73.880, 3.815 in più di sabato (sabato l’incremento era stato di 3.651 casi).