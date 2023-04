Porto bloccato a Casamicciola. Giosi Ferrandino: “Da noi la soluzione”

comunicato stampa – Una soluzione efficace e dignitosa per risolvere, almeno temporaneamente, il problema del blocco delle navi passeggeri nel porto di Casamicciola è quello che proporrà Casamicciola al centro all’assessorato ai Trasporti della regione in una riunione organizzata per mercoledì mattina.

Siamo stati invitati ufficialmente a dare il nostro contributo per risolvere questa vicenda quando altri avevano invece saputo solo mortificare il paese con un famigerato ferry boat che, tra l’altro, manco è entrato ancora in linea nonostante i trionfanti ma improvvidi annunci. Mercoledì mattina alla regione proporremo invece che siano trasferite nel nostro porto le corse degli aliscafi della Caremar da e per Napoli: cinque corse in andata e sei in ritorno da Molo Beverello che potranno certamente dare sollievo alle attività turistiche di Casamicciola sbarcando solo passeggeri ed evitando così il surplus di traffico veicolare – soprattutto di mezzi pesanti – di cui in verità non sentiamo il bisogno”.

“Andremo all’incontro – si legge nel comunicato della lista con Giosi Ferrandino candidato alla carica di Sindaco – determinati a far sentire le ragioni dei casamicciolesi ma con una proposta seria per trasporti marittimi di livello decoroso e che portino nel nostro comune quella clientela turistica in grado di dare ossigeno a negozi, bar, taxi in attesa di una risoluzione adeguata al problema dell’insabbiamento del porto; lo faremo ricordando alla regione che Caremar continua ad essere finanziata pubblicamente e che il suo ruolo è quello di fornire alle comunità isolane collegamenti marittimi che siano di pubblica utilità.

A tal proposito “Casamicciola al centro” proporrà, durante l’incontro coi vertici dell’assessorato ai trasporti regionale, che essi si facciano portavoce di una nostra richiesta: vogliamo che il traghetto veloce acquistato recentemente da Caremar, l’Isola di Capraia, venga ribattezzato “Casamicciola” in onore delle vittime della alluvione dello scorso 26 novembre