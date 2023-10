Polemiche della Libera. La verità del parroco: ”Ho chiamato io il vicesindaco Angela Albano”

A mettere acqua sul fuoco e a confondere, ancora di più, gli animi dei credenti del Cierco e non solo, arriva un ulteriore posta del Parroco Solmonese che aggiunge: “Con il desiderio di mettere pace alla fine di questa giornata, vorrei semplicemente raccontare di come volevo abbellire le strade del Cierco con delle luci. Ho comprato nel mese di settembre delle luci da mettere a disposizione per la parrocchia. Insieme ai ragazzi avevamo pensato di utilizzarle per illuminare le strade della località “Cierco” in occasione della festa della Madonna della Libera”.

“Come ho sempre fatto – si legge – , mi sono rivolto alle autorità competenti circa l’allaccio di queste luci. Ho chiamato a telefono il vicesindaco che, come accaduto altre volte, si è messo a disposizione per realizzare questo mio desiderio senza imporre la sua volontà ne altra condizione ma semplicemente chiedendo alla ditta incaricata dal comune, di trovare del tempo per esaudire la mia richiesta. Sono profondamente dispiaciuto che, come i servi del vangelo nella parabola del padre misericordioso, spesso le parole vengano travisate, non capite o strumentalizzate”.

“Le cose – conclude – sono andate in questo modo e solo ora capisco che sono altre le luci che ancora bisogna accendere nel cuore di tutti. Spero che non usiate anche le mie parole per strumentalizzare, ferire, perché come dice l’apostolo Paolo: se tra di noi ci sono litigi siamo già sconfitti! Inoltre è inutile chiedere a Dio il dono della pace, se prima tra di noi non siamo educati a costruire la pace!”