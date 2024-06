Piero Camello: “I miei fiori d’Ischia nel deserto di Dubai”

Una vera e propria esplosione di vita e di colori ha inebriato il grandissimo deserto di Dubai grazie alla collezione moda presentata dal nostro stilista Piero Camello. Una collezione unica nel suo genere, ricca di colori e di fiori, simbolo di energia e vitalità, ma anche di sensualità, qualità quest’ultima evidenziata dalle splendide modelle che hanno sfilato nel deserto e sulle passerelle del International Fashion Festival Dubai Edition 2024 ad inizio maggio 2024. Una bellissima esperienza che ha consacrato il nostro Piero Camello quale stilista internazionale apprezzatissimo in tutto il mondo.

La bellissima e particolare cornice di Dubai, infatti, ha ospitato questa edizione dell’International Fashion Festival, con tanti eventi e tanti appuntamenti che hanno accesso più di una luce sull’estro e sulla creatività (già molto apprezzata) del nostro stilista isolano. “Sono stato a Dubai dal 27 al 3 maggio e le sfilate si sono tenute dal 29 al 1 maggio – ci ha raccontato Piero – La prima si è svolta nel deserto di Dubai poco prima dell’imbrunire, la seconda di mattina sullo yacht che naviga nella laguna fra i grattacieli, la terza nella AER Vip Discoteque di Dubai, discoteca frequentata dagli sceicchi, ed infine l’ultima nel Grand Excelsior Hotel di Barsha, nel cuore di Dubai. Tutto questo è stato organizzato dall’International Fashion Festival di Dubai, giunto alla sua terza edizione”.

Cosa si prova a sfilare nel deserto? Vedere le modelle passeggiare tra le dune in questa insolita passerella, cosa significa? “È un’emozione unica – continua con ancora tutta l’emozione di quei momenti negli occhi – il deserto rappresenta una passerella unica nel suo genere, vedere muovere i tuoi abiti dal vento caldo del deserto vuol dire vedere partecipare la Natura alle tue creazioni.” Da dove nasce l’idea di realizzare una collezione ispirata ai fiori d’Ischia? “Spesso l’ispirazione mi viene dalla nostra isola, stavolta volevo creare dei fiori in 3d che uscivano praticamente dai tessuti stampati.”

Appuntamenti molto attesi e seguiti, con una eco mediatica non indifferente, che hanno portato centinaia e centinaia di cultori della moda “made in Ischia” a seguire gli eventi che si sono articolati sullo le giornate del Festival. Tra gli eventi vi è stato anche un concorso di bellezza particolare, il “The Best Model of Universe” reso ancor più unico dai fiori protagonisti degli abiti realizzati da Piero Camello. “Abbinato all’International Fashion Festival Dubai – ci racconta Piero Camello – c’è stato anche il concorso the Best Model of Universe, con concorrenti da 2 ai 65 anni. Un evento bellissimo ed emozionate, durante il quale con i miei abiti hanno sfilato non solo le solite ragazze ma anche signore più agée”. Tantissime emozioni vissute da Piero Camello che conquista sempre più consensi in giro per il mondo e che ha ammaliato tutti all’International Fashion Festival Dubai il cui Patron è l’eclettico Rosario Stagno. Una nostra eccellenza amata nel mondo, un nostro vanto tutto “made in Ischia”!