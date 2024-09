Piano della Ricostruzione, vincono i sindaci: sarà rifatto!

Ieri pomeriggio in Regione Campania si è svolto il primo incontro tra i sindaci dei comuni del cratere, in particolare Casamicciola e Lacco Ameno e la Regione Campania dopo lo scontro nato a causa del pessimo Piano della Ricostruzione (l’ennesimo scandalo firmato dagli uffici di De Luca) e contestato fortemente dai sindaci del cratere. Una riunione che, in particolare, ha visto la presenza del governatore De Luca. Una presenza non scontata alla vigilia e che suscita qualche riflessione al netto dell’esito della riunione stessa.

Dalla fine dell’incontro, tuttavia, arriva una buona notizia per il cratere di Ischia: il Piano della Ricostruzione sarà rifatto daccapo. Le richieste avanzate dai sindaci sono state accolte e sarà il Commissario Legnini a coordinare il tavolo tecnico. Con l’intervento di Legnini, anche dopo aver preso atto della capacità di organizzare gli uffici e di dettare i tempi, siamo moderatamente fiduciosi che la nuova dead line, fissata entro le fine del mese, potrà essere rispettata.

LEGNINI: “IL PIANO ENTRO IL 30 SETTEMBRE IN CONFERENZA DEI SERVIZI”

“È stato un incontro molto positivo e ringrazio per questo il Presidente De Luca e tutti i partecipanti. Il confronto e il reciproco ascolto hanno consentito di individuare una soluzione procedurale e sostanziale per definire un Piano della Ricostruzione condiviso con i Comuni, e frutto dell’integrazione tra le elaborazioni dell’assessorato all’Urbanistica della Regione, dell’Autorità di Bacino e della Struttura Commissariale, con l’apporto propositivo dei Sindaci che rappresentano le istanze del territorio.

La struttura commissariale provvederà, come da intese raggiunte, già nei prossimi giorni, ad attivare un tavolo tecnico con tutte le istituzioni coinvolte al fine di definire la proposta conclusiva di piano che entro il 30 settembre sarà sottoposta alla conferenza dei servizi prevista dalla legge. Si tratta di un esercizio complesso ma necessario per concludere finalmente in senso positivo un lavoro compositivo dei molteplici profili di rischio territoriale, delle scelte paesaggistiche e di quelle urbanistiche. Con il buon senso e la ragionevolezza – conclude Legnini – possiamo conseguire tale obiettivo destinato a segnare la svolta definitiva ai processi di ricostruzione e delocalizzazione posta sisma e post frana, già attivati nonostante le mille difficoltà sin qui incontrate”