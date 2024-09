Piano della Ricostruzione: Bonavitacola e Discepolo “bocciati” da De Luca. C’è poco da festeggiare

Il giorno dopo è sempre quello dei commenti e delle analisi. È il momento in cui le parole assumono un nuovo significato. Nelle settimane scorse i toni dei sindaci isolani contro il Piano delle Ricostruzione erano questi: “Il problema principale è stato che hanno superato le loro competenze pianificando urbanisticamente senza consultare i Comuni, invadendo il campo delle autonomie locali. Avrebbero dovuto confrontarsi per pianificare le zone non colpite dal sisma, dimostrando una scarsa conoscenza del territorio e degli edifici colpiti” e ancora “c’è lo scontro sul piano di ricostruzione, realizzato da persone incompetenti in materia, che si sono avvalse di una pletora di consulenti. Hanno partorito qualcosa di obbrobrioso, non solo per le scelte operate, ma anche per la legittimità”.

Dopo l’incontro con De Luca, invece, i toni cambiano. Si parla di futuro condiviso e di scelte da assumere insieme. Sembra che sia tutto passato in cavalleria ma non è così!

Nonostante le parole al miele dopo la bufera è innegabile che la riunione che si è tenuta martedì pomeriggio ha visto due bocciati: il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e l’assessore delegato Bruno Discepolo. Il primo sempre presente sull’isola ad ogni occasione possibile legata alla ricostruzione e il secondo, invece, mai (o quasi mai) visto. Ed è pacifico che entrambi (anche a causa dei dirigenti regionali) siano stati “bocciati” dal Presidente che è dovuto intervenire in prima persona e chiudere questo dossier in cui la Regione (come in tantissimi altri) non è riuscita a farne una buona.

Può passare tutto in cavalleria? Possiamo credere che la bocciatura (totale, a questo punto) del Piano della Ricostruzione di Ischia sia solo uno scivolone della Regione Campania? Davvero vogliamo festeggiare perché, dopo gli anni concessi agli uffici di De Luca di redigere il piano svela-futuro per moltissimi cittadini, oggi ci si avvia verso una riscrittura condivisa?

Beh, per serietà e per coerenza, è impossibile credere che la decisione assunta sia positiva per Casamicciola, Lacco Ameno. Bisognerà guardare al bicchiere mezzo pieno? C’è chi si accontenta. E gode “così così”

Giosi Ferrandino: “Avremo un piano condiviso”

“Si è in Regione l’incontro che, insieme agli altri Sindaci coinvolti nella ricostruzione post sisma, avevamo chiesto al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per discutere il Piano della Ricostruzione adottato dalla Giunta regionale e al quale ci eravamo fermamente opposti. Un incontro al quale hanno preso parte, oltre alla Regione Campania e al Commissario Giovanni Legnini, l’Autorità di Bacino e la Soprintendenza. Un incontro proficuo, grazie anche al prezioso contributo di mediazione del Presidente De Luca, del cui esito siamo molto soddisfatti. Da oggi, infatti, si apre un tavolo tecnico ed una conferenza di servizi al quale, questa volta, parteciperemo a pieno titolo. Entro fine settembre avremo finalmente un piano per la ricostruzione condiviso che non si limiterà a rendere il nostro territorio più sicuro, ma disegnerà un nuovo assetto urbanistico e paesistico che consentirà anche il nostro rilancio socioeconomico.”

Giacomo Pascale: “Un piano di ricostruzione che parta dalla base”

“E’ questo che auspicavamo ed è proprio questa che l’apertura abbiamo registrato nel corso del tavolo istituzionale tenutosi in Regione Campania, insieme al Sindaco di Casamicciola Terme. Avevamo chiesto con la collaborazione istituzionale che ci contraddistingue un incontro per discutere della sospensione delle norme di salvaguardia, al fine di poter portare al tavolo tecnico le giuste istanze delle comunità colpita dal sisma del 2017. Siamo fiduciosi e soddisfatti dell’esito di questo primo incontro, al quale hanno preso parte, oltre alla Regione Campania con il governatore Vincenzo De Luca in tesa, il vice Fulvio Bonavitacola, tutta la struttura tecnica dell’Assessore Bruno Discepolo, Romeo Gentile, l’Autorità di Bacino della dottoressa Vera Corbelli e la Soprintendenza con il dott. Mariano Nuzzo ed il Commissario On. Giovanni Legnini. Partiamo per questa nuova sfida che ci vedrà protagonisti nella redazione della stesura finale di un importante documento. Saranno giorni importantissimi, tre settimane per portare il giusto contributo alla disciplina di interventi per la riparazione, il rafforzamento sismico e la ricostruzione degli edifici e degli aggregati danneggiati dal sisma e dagli eventi franosi del 2022, con uno strumento che avrà valenza di riqualificazione territoriale e urbanistica dell’edificato dei Nostri comuni. Un obbiettivo che non possiamo fallire. Una volta approvato il Piano di Ricostruzione, che avrà valore di Piano Paesaggistico, e la Regione che lo ha elaborato in sinergia con il Ministero della Cultura un’azione che ha portato ad un aggiornamento delle previsioni del precedente Piano Paesistico, e contribuirà in maniera più efficace alla ricostruzione di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio. Un lavoro complesso. Si apre ora una nuova fase in cui avremo il ruolo di protagonisti. Andiamo Avanti”