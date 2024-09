Pericolo per la pubblica e privata incolumità, sgomberati tre immobili a Via dei Carri

Tra Casamicciola e Lacco Ameno c’è un pericolo per la pubblica e privata incolumità in Via dei Catti evidenziata dalla relazione tecnica del 19 settembre 2024, con la quale a seguito di sopralluogo alla via dei Carri a confine tra i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, già via Crateca, dall’alveo denominato Cava del Monaco che sfocia nell’alveo La Rita in corrispondenza del Piazzale La Rita si sono riscontrati: dilavamenti per circa 40 metri di materiale sciolto con presenza di massi di volume da 0,5 fino a circa 1,2 metri cubi.

Alla luce dello stato dei luoghi – si legge nell’ordinanza del sindaco Ferrandino – e dallo stato dell’alveo Cava Del Monaco che presenta notevoli pendii con presenza di detriti e sabbie disomogenee, oltre alla irregolarità dei pendii, occorre intervenire ad horas per la messa in sicurezza dei versanti a monte e a valle dell’alveo Cava del Monaco, a monte e a valle di via dei Carri sia sul territorio del comune di Casamicciola Terme sia sul territorio del comune di Lacco Ameno. Nelle more della esecuzione della messa in sicurezza occorre interdire e sgombrare gli immobili presenti delle aree prospicienti indicate al fine di scongiurare stati di pericolo per la pubblica e privata incolumità”