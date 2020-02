Paura ad Ischia. Dimentica di inserire il freno a mano: auto sfreccia in retromarcia

Attimi di paura e di incredulità a Ischia, a pochi passi dal centro storico di Ischia Ponte a causa di una auto che, senza conducente, ha percorso vari metri prima di finire la sua corsa contro il muretto di una casa privata.

Il conducente, dalle prime ricostruzioni, pare non abbia inserito il freno a mano scendendo dall’auto lasciata in sosta dinanzi ad un noto esercizio commerciale. La pendenza della strada, poi, ha permesso all’auto di “correre” in retromarcia verso il borgo di Ischia Ponte, salendo, poi, sul marciapiede e impattando contro il muretto che delimita gli ingressi di alcune abitazioni private.

Le riprese, della telecamera di sicurezza del negozio, mostrano la folle corsa dell’auto che, fortunatamente, non ha trovato pedoni sulla sua strada.

“Una signora – si legge sul post fb che accompagna il video – parcheggia nei pressi di Francesco Point ma dimentica di inserire il freno a mano. Improvvisamente l’auto comincia a scendere, taglia la strada, sale sul marciapiedi difronte, evita un motorino, delle piante e si ferma dinanzi all’ingresso dell’hotel Noris. Non investe nessuno. Il pericolo a quanto pare, nasce quando c’e’ qualcuno alla guida…”