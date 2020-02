Quando la forza non è sempre di qualità | #4WD

Ho lodato, a suo tempo, Luigi Mennella, quando da Sindaco di Casamicciola Terme impose (anche se per breve tempo e con conseguenze sul piano giudiziario) il controllo del Comune sul Pio Monte della Misericordia violando i cancelli d’ingresso con tanto di fascia tricolore. Non posso fare altrettanto, oggi, con il gesto di Enzo Ferrandino, che ha strappato in live tv un cartello monitorio dell’Istituto “Cristofaro Mennella”, in quel dell’ex Liceo Classico “Scotti”, definendolo privo di fondamento giuridico solo per far piacere a qualche buontempone in cerca di visibilità che ad Ischia non conta neppure il proprio voto, ma che in questo momento fa gola ad un primo cittadino che si aggrappa a chiunque, pur di illudersi di consolidare il suo ormai magrissimo consenso popolare.

Vedete, c’è una profonda differenza tra il gesto di Luigi Mennella e quello di Enzo Ferrandino: il primo, con un atto di forza, provò a dare la stura (ottenendo ampia approvazione popolare) al recupero di un bene che è parte integrante del territorio ed è abbandonato da anni a causa dell’ignavia delle amministrazioni succedutesi nel tempo, supporto impagabile dell’ente proprietario; il secondo, invece, ha semplicemente dato vita alla classica “smargiassata” davanti a una telecamera, senza per questo chiarire l’eventuale conflitto di competenze tra la sua volontà e quella della scuola prospiciente i “campetti della discordia”.

E c’è di più! Seppure il sindaco d’Ischia avesse avuto buoni motivi per giustificare quel gesto, la scarsa qualità del suo messaggio, caratterizzato da un “verbale” monocorde, un “paraverbale” poco gradevole e un “non verbale” del tutto ininfluente, a cui si è aggiunto un viso provato da un evidente tensione che cancella ogni possibilità di un sorriso sincero e rassicurante per chi lo ascolta, ha giocato senza dubbio un ruolo determinante per rendere controproducente il suo intervento, di cui resta solo lo strappo arrogante del cartello dalla ringhiera ad opera di un uomo provato e sempre più simile ad una polveriera pronta ad esplodere.

Insomma… un’intervista, quella di Ferrandino, che proprio “nun se putev verè”.