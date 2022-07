Pascale sulle strisce blu al Rizzoli: “Regolamentiamo solo 38 stalli su 138”

In un video social, modalità influencer, il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, fa chiarezza sul caso che sta montando in questi giorni, non solo a Lacco Ameno ma su tutta l’isola.

Al fine di evitare che Dante De Luise lo sfiduciasse (come ha accusato l’ex collega di maggioranza, Piero Monti), Pascale ha accettato di regolamentare la sosta all’esterno del Rizzoli così da poter garantire due assunzioni senza concorso e per “voto ricevuto” o “voto sospeso” quali ausiliari del traffico. Nel frattempo, però, le parole ufficiali del primo cittadino fanno chiarezza.

“Cari concittadini, facciamo chiarezza sulle strisce blu in prossimità dell’ospedale Rizzoli. Nelle immediate adiacenze dell’Ospedale esistono 138 posti auto, 100 dei quali restano liberi, bianchi, dover poter parcheggiare ed insistono esattamente nelle zone che vanno dal Pronto Soccorso lungo la palestra, lungo la scuola media fino all’incrocio con Via Lava, il canalone della Lava stesso e dall’altro lato, di fronte all’ospedale fronte all’ospedale, su Via Eddomade e fino a Casamicciola: tutte zone che restano libere e che restano “strisce bianche”. Come amministrazione – continua Pascale – andiamo a regolamentare sono 38 su 138. Di questo stiamo parlando e queste 38 sono quelle all’esterno dell’ospedale Rizzoli, all’interno delle quali sono stati previsti stalli di sosta per i portatori di handicap e parcheggio rosa per le donne in gravidanza”.

Fatto chiarezza sui posti, Pascale aggiunge: “Per quanto riguarda la regolamentazione, perché lo facciamo oggi? Perché solo oggi abbiamo la disponibilità di Città Metropolitana. Perché andiamo a regolamentarla? Perché come sapete, né io, né voi, né nessun utente del Rizzoli, compreso il personale medico, paramedico e tutti coloro i quali lavorano, hanno mai trovato posto? Lì, non c’è posto per parcheggiare. Perché? Perché quelle aree sono occupate da macchine che restano lì anche settimane e mesi interi”

Poi il sindaco chiarisce la questione economica. “Dobbiamo fare cassa? Non è così! La tariffa approvata testimonia che è esattamente il contrario. Abbiamo previsto 50 centesimi di euro all’ora e per il personale dell’Ospedale abbiamo previsto un abbonamento di 30 centesimi di euro al giorno, pari a 10,00 € al mese (anche se la tabella ufficiale riporta 15 euro, ndr) con l’auspicio che questa misura possa dare la possibilità a tutti gli utenti dell’ospedale di trovarlo, finalmente, un posto in quell’aria.

Ho saputo che è stata organizzata una manifestazione per martedì e che io stessi scappando – chiosa Pascale -, ma non è così. Io martedì sono a Napoli. Come già riportato dalla stampa qualche settimana fa, c’è la prima conferenza dei servizi per la ricostruzione post sisma e sono stato convocato nella qualità di sindaco dall’onorevole Legnini, Commissario alla ricostruzione. Quando ho ricevuto nella mia posta la comunicazione di questa manifestazione, ho prontamente informato gli organizzatori che se avessero voluto parlare col sindaco possono venire in qualsiasi momento, ma tranne martedì che, come vi dicevo, per ragioni d’ufficio non sono sull’isola. Questo è quando attiene alla regolamentazione del parcheggio dell’ospedale. Ci tenevo a rivolgermi direttamente a voi con l’auspicio che questa misura possa, nel medio termine, dare i risultati sperati e cioè di mettere tutti noi nella condizione di trovare un parcheggio libero nei pressi dell’ospedale Rizzoli”