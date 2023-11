Parcheggi a Piazza Bagni e alla Molara, eppur si muove

Ugo De Rosa | Va avanti il progetto varato lo scorso anno in forma associata dai Comuni di Barano e Casamicciola Terme e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito della rigenerazione urbana, che prevede la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra le due realtà comunali.

Per accedere a tale opportunità, il Comune di Barano, capofila, ha “rispolverato” il progetto del parcheggio pluripiano alla località Molara, dell’importo di 2.520,295,65 euro, di cui 1.650.000 per i lavori; mentre a Casamicciola il un parcheggio interrato multipiano verrà realizzato a Piazza Bagni, per l’importo di 2.479.704,35 euro, di cui 1.355.000 per i lavori.

Il progetto complessivo viene definito “Realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra i Comuni di Barano e Casamicciola. Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Molara – Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Piazza Bagni”.

La candidatura è andata a buon fine e ai due Comuni sono stati assegnati i finanziamenti corrispondenti agli importi richiesti.

Per l’Amministrazione baranese «l’iniziativa contribuisce al fare sistema e alla crescita socio-economica del territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina».

La realizzazione dei lavori richiede però passaggi propedeutici, prima ancora di procedere ad appaltarli. Innnanzitutto, la relazione specialistica archeologica, sia per Piazza Bagni che per la Molara. Come evidenziato dal responsabile del progetto arch. Mattia Di Costanzo. Alla luce dell’importo esiguo, inferiore a 5.000 euro, il rup ha proceduto con affidamento diretto. Per Piazza Bagni contattando il dott. Marco Vitale con studio in provincia di Avellino. L’offerta di 2.500 euro oltre Cassa e Iva è stata ritenuta adeguata e l’affidamento è stato formalizzato dal responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli. Analogo iter per il parcheggio pluripiano alla Molara. In questo caso è stata richiesta offerta alla dott.ssa Alessandra Vuoso e il preventivo ritenuto congruo. Procedendo all’affidamento per l’importo di 1.400 euro oltre Cassa.

Altro adempimento indispensabile, l’attività da porre in essere da parte di un geologo e le relative indagini specialistiche per il parcheggio a Piazza Bagni. Il Comune ha proceduto con la trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 9.000 euro oltre oneri previdenziali ed Iva. Invitando il geologo Luigi Pianese con studio a Marano, che ha offerto 8.500 euro netti. L’arch. Cianciarelli ha quindi formalizzato l’affidamento.