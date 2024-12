Palmese-Ischia 0-1. Simone Corino: “Vittoria dedicata ad Enrico Scotti. Buona prestazione contro una forte Palmese”

Quattro vittorie di fila e 12 punti conquistati dopo un lungo periodo nero. Corino non sbaglia da quando ha preso il comando della panchina ischitana ma non ha perso il senso della misura, della concentrazione e dei piedi per terra.

Questa vittoria è dedicata, ovviamente, al direttore Enrico Scotti, oltre che ai tifosi che sono venuti e vi hanno seguito come al solito in gran numero.

“Assolutamente sì. Per quel poco che potevamo fare, se abbiamo regalato una minima gioia o la minima soddisfazione alla famiglia, siamo contenti perché nel dolore che c’è in questo momento, abbiamo fatto il minimo e ne siamo orgogliosi. Chiaramente siamo estremamente felici di aver dato una nuova soddisfazione ai nostri tifosi che sono venuti qua ancora una volta in tanti e mi auguro di continuare a dargliene sempre di più”.

Per quanto riguarda la partita avete sfondato molto sulle fasce, in particolare la catena di sinistra con Buono e Castagna che hanno funzionato tantissimo e con tanta produzione. Quanto manca un attaccante proprio da area di rigore da poter sfruttare?

“Secondo me non è tanto l’attaccante, perché non è solo l’attaccante quando si sviluppa. Dobbiamo riempire meglio l’aria, soprattutto quando si arriva agli ultimi 25 e alzare il livello di qualità delle giocate. Questo è un aspetto su quale stiamo lavorando, ma sicuramente va migliorato”

Sull’1-0, nelle cose da migliorare ci sono le ripartenze e su alcune palle si poteva fare meglio per chiuderla prima e soffrire magari di meno nel finale.

“E’ un aspetto questo che va gestito sicuramente meglio perché nonostante eravamo in inferiorità, abbiamo avuto 2 o 3 occasione per dare il colpo del KO ma, ripeto, sono tanti aspetti di questa partita che dobbiamo rivedere. Ci teniamo il risultato, siamo felicissimi, ma sappiamo che abbiamo tante cose da migliorare e da martedì ci mettiamo di nuovo a testa bassa e pensiamo a pedalare forte”.

Partita equilibratissima decisa da un episodio movimento di questo, arriva una vittoria pesantissima, la quarta consecutiva

“La partita è stata equilibrata perché sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte su un campo molto difficile. Se non mi sbaglio, molti hanno avuto difficoltà qui; ho visto alcune partite della Palmese. Nonostante i risultati siano stati altalenanti, penso che stiano comunque mostrando prestazioni discrete. Oggi devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno voluto fortemente questa vittoria. Sappiamo chiaramente che dobbiamo migliorare e lavorare, poiché il percorso che abbiamo intrapreso richiede impegno settimanale e quotidiano, e ci sono tante cose da perfezionare. Tuttavia, oggi i ragazzi hanno dimostrato una grande determinazione per ottenere questa vittoria. Credo che con un pizzico di qualità in più avremmo potuto sbloccare la partita, considerando le 2 o 3 occasioni che abbiamo avuto”.

Anche in questa partita chiudete in 10 uomini, quindi in difficoltà. Con la squadra alle corde, però, l’Ischia ha dimostrato una grande solidità non concedendo nulla.

“Posso affermare che, anche in situazioni di inferiorità numerica negli ultimi minuti, la squadra ha reagito positivamente. Tuttavia, abbiamo mancato diverse occasioni per chiudere definitivamente la partita. In tali circostanze, è fondamentale mantenere un alto livello di concentrazione e ridurre al minimo gli errori. Abbiamo commesso alcuni sbagli che devono essere corretti e migliorati attraverso l’allenamento. I giocatori hanno dimostrato un’efficace prestazione di squadra. Mi auguro inoltre che oltre a questa squalifica possiamo recuperare altri giocatori disponibili”.

Prima del gol pensava di portare a casa i tre punti?

“Noi ci prepariamo sempre per cercare di fare qualcosa in più rispetto all’avversario, studiandolo quanto possibile. L’Ischia deve impegnarsi a vincere contro tutti, anche fuori casa. Rispettiamo tutte le squadre, e sappiamo che la Palmese, trovandosi in una situazione difficile, avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore in casa. Siamo stati bravi a non permetterle di prendere fiducia in molte situazioni. Faccio i complimenti alla Palmese perché è una squadra organizzata e forte. Allo stesso modo, devo fare i complimenti ai miei giocatori perché hanno voluto fortemente questa vittoria e l’hanno meritata”.

Casarano la settimana prossima, poi il Brindisi all’inizio del 2025. Due in casa che si giocheranno, speriamo, in due campi diversi, la prima al Calise, la seconda al Mazzella.

Stiamo aspettando il campo da tanto tempo. Non dobbiamo avere fretta perché il campo è fondamentale. Ora che venga definito una settimana prima o dopo, non ci sposta più tanto. Ora non c’è più il problema campo. Quando sarà il momento giusto ce lo consegneranno anche se noi vediamo l’ora di poterci allenare nel nostro stadio perché in questi mesi non è stato semplice. Adesso, però, testa al Casarano. Giochiamo a Forio, prepariamo la partita al massimo delle nostre possibilità sperando di poter recuperare qualche giocatore”