Ospedale Rizzoli, arriva l’ordine. Solo Covid, “limitare attività ambulatoriali e di elezione”

Ida Trofa | Coronavirus, l’aumento dei contagi a Napoli e Provincia è preoccupante. 544 contagiati: 149 in più delle 24 ore precedenti. E’ la prima volta sopra quota cinquecento. Un contagio da record in Campania: dopo la lieve flessione di ieri, torna clamorosamente a crescere il numero di casi nella regione con 1.787 tamponi in più effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.504 test, dunque, 544 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 2.966 tamponi positivi in sette giorni.

Solo coronavirus negli ospedali

Un bollettino molto preoccupante, preludio per l’ennesima serrata del paese e lo stop, ancora delle attività ambulatoriali e di elezione programmate negli ospedali. Tanto che la Giunta Regionale della Campania ha scritto ai Direttori Generali riferendo sulla necessità di provvedere al “potenziamento posti letto Covid e riordino attività”.

Il provvedimento riguarda anche l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno ed è stato sottoscritto dal direttore di staff Pietro Buono e dal Direttore Generale Antonio Postiglione.

Ecco quanto si legge nella nota: “In questo ultimo periodo i tassi di notifica dei casi COVID-19 sono aumentati costantemente in tutta l’Unione Europea. Un simile andamento si registra anche nel nostro Paese ed in particolare nella nostra regione. Alla luce, dunque, dell’attuale situazione epidemiologica si rende necessario garantire la piena attuazione dei già programmati interventi di potenziamento dell’offerta di posti letto finalizzati a garantire adeguati livelli di sicurezza. Pertanto, si ribadisce ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ricomprese nella rete Covid-19 FASE C, di rendere operativi, entro la giornata di oggi, i posti letto Covid-19 rientranti in tale livello operativo, con particolare riguardo alle diverse tipologie assistenziali (terapia, intensiva, semi intensiva, degenza). Si invitano, altresì, i Direttori Generali ad attivare con immediatezza i piani di potenziamento dell’offerta di posti letto Covid-19, sulla base delle indicazioni fornite dall’unità di Crisi n. 2725 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “Misure di contenimento del contagio – Fase C: ulteriori disposizioni”, provvedendo nel contempo a limitare e/o sospendere temporaneamente le attività ambulatoriali e di elezione programmata, anche attraverso accorpamenti e processi di razionalizzazione che vedono interessate le unità operative rientranti nella medesima area funzionale“.

L’ennesimo assurdo nell’assurdo in cui la vicenda Coronavirus sta assumendo toni allarmanti che vanno oltre la questione sanitaria. Prigionieri di numeri e bollettini a caso, DCPM e stati di emergenza che fanno bene solo a certa politica.

De Luca Pronto ai nuovi appalti: Tamponi e test ai privati

Tutto pronto per i nuovi “appalti”. Le emergenze a questo servono, ad agire più lesti in deroga alle norme ordinarie. Nel giorno dell’esplosione dei contagi in Campania, si è svolta in Regione una riunione con i componenti dell’unità di crisi e i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull’andamento del contagio. In particolare è stato fatto il punto sulla disponibilità di posti letto. Nel corso della riunione è stato deciso di autorizzare le strutture private a effettuare tamponi a singoli privati cittadini, con obbligo di comunicare gli esiti, positivi e negativi, alla piattaforma sanitaria regionale.

È stata ribadita ai direttori generali l’indicazione di comunicare l’esito dei tamponi in 24/48 ore massimo, con particolare attenzione ai casi sospetti nelle scuole. Le strutture competenti sono state richiamate a trasmettere i numeri telefonici per consentire l’invio del risultato del tampone via sms, come già avviene per alcuni laboratori. Nella giornata di oggi sarà aggiudicata la gara di Soresa per scegliere ulteriori laboratori in grado di aumentate il numero di tamponi.

Sui test salivari è stato comunicato dal ministero della Salute che sarà validata a breve una specifica tipologia di test ed è previsto oggi un incontro di De Luca con il ministro Speranza e il commissario Arcuri per una verifica complessiva, e per anticipare la richiesta di una fornitura importante di test salivari appena validati.

Bavaglio di De Luca a medici e infermieri.

Vietato ai sanitari di parlare con i giornalisti

Intanto viene varato un provvedimento della Regione che impedisce a medici e dirigenti della sanità pubblica di parlare con la stampa. La decisione è stata presa dall’Unità di crisi campana per il Covid-19, organo che fa riferimento alla giunta della Regione per inibire i dipendenti delle Asl dal rilasciare dichiarazioni o intrattenere collaborazioni con gli organi di informazione. Solo informazione di Regime e solo bollettini preconfezionati senza contraddittorio dalla pericolosissima Unità di crisi… Altro che verità!