Opere idrauliche al Celario, Legnini autorizza l’intervento per i lavori urgenti di messa in sicurezza

La determinazione dirigenziale n. 94 del 18/10/2024 a firma della Struttura Commissariale dell’On. Legnini autorizza l’intervento cod. CD-CT-2-046, concernente l’esecuzione di sottopassi idraulici e connesse opere stradali per l’attraversamento degli alvei in località Celario. Questo intervento rientra nelle misure urgenti per la messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi metereologici eccezionali verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022.

L’intervento prevede la realizzazione di strutture idrauliche e opere stradali destinate a garantire il corretto deflusso delle acque e la sicurezza della viabilità in località Celario. L’esecuzione delle opere sarà effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni tecniche: Realizzazione e messa in opera delle strutture: Particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione e messa in opera delle strutture, prevedendo adeguati rivestimenti per contrastare la capacità erosiva della corrente idrica; Ispezioni periodiche: Il progetto dovrà includere un documento di programmazione per ispezioni periodiche e costanti delle opere, con cadenza semestrale e dopo eventi metereologici significativi, per garantire la manutenzione e la pulizia degli attraversamenti; Manutenzione: Sarà necessaria l’individuazione di un soggetto deputato all’esecuzione delle attività di manutenzione ritenute necessarie; Monitoraggio idrodinamico: Verrà considerata la possibilità di installare strumenti di monitoraggio dei parametri idrodinamici, con dati acquisiti in tempo reale disponibili per l’Amministrazione comunale e i soggetti operanti in ambito di protezione civile.

Inoltre: Esecuzione dei lavori: I lavori saranno eseguiti secondo le regole della buona ingegneria civile, evitando ostacoli al deflusso delle acque e garantendo la sicurezza delle maestranze. Si eviterà inoltre lo stoccaggio di materiali all’interno delle aree allagabili: Trasferimento dati: Saranno trasferiti i files vettoriali georeferenziati degli interventi previsti e i files delle modellazioni idrauliche eseguite; Studio di compatibilità per il rischio da frana: Il progetto sarà integrato con uno studio di compatibilità nei riguardi del rischio da frana, corredato da indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche adeguate.

A conclusione della conferenza dei servizi l’intervento ha visto i pareri e gli assensi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli: Parere favorevole in virtù dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90; dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: Parere favorevole con condizioni; della Città Metropolitana di Napoli: Parere favorevole in virtù dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90.

L’atto di determinazione chiude la Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata ed in modalità sincrona con l’espressione del parere favorevole con le condizioni sopra elencate. Viene inoltre dato atto che, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90, questo provvedimento sostituisce tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.